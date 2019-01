Científicos hallan una “fórmula genética universal” que determina la monogamia

Un equipo de especialistas de la Universidad de Texas (Austin, EE.UU.), que examinó 10 especies de vertebrados, dice haber descubierto que la evolución utilizó una especie de “fórmula genética universal” para convertir en monógamas a las especies que no lo eran. El estudio en cuestión, liderado por la investigadora Rebecca Young, fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Según resume un comunicado, los autores definen la monogamia en animales como la formación de enlace con una pareja durante al menos una temporada de apareamiento, en la que se distribuyen parte del trabajo de criar la prole y defienden juntos a sus crías de los predadores.

Сambios en cerebros masculinos

De este modo, el equipo estudió cinco pares de especies estrechamente relacionadas -cuatro mamíferos, dos aves, dos ranas y dos peces-, en las que uno era un miembro monógamo y el otro, no monógamo. Estos cinco pares representan cinco ocasiones, dentro de la evolución de los vertebrados, en que la monogamia surgió de manera independiente. Por ejemplo, como cuando los roedores no monógamos ‘microtus pennsylvanicus’ y sus parientes cercanos monógamos ‘microtus ochrogaster’ divergieron en dos especies separadas.

En su estudio, los investigadores descubrieron que con cada transición evolutiva similar, ocurrían los mismos cambios en la expresión génica en cerebros masculinos de estas especies. Con lo cual pudieron identificar una fórmula evolutiva común, que llevó a establecer enlaces de pareja en las cinco especies que se comportan de manera monógama.

El estudio abarca un período de tiempo evolutivo más amplio que cualquiera que se haya estudiado antes. Rebecca Young señaló al respecto que este trabajo contempla 450 millones de años de evolución, “que es cuanto hace desde que todas estas especies compartieron un ancestro común”.

Agregó que “la mayoría de la gente no espera que, a lo largo de 450 millones de años, las transiciones hacia comportamientos tan complejos sucedan de la misma manera cada vez”.

Fuente: actualidad.rt