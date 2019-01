Caen los Pumas en casa con Atlas

Pumas no levanta en casa y ahora le tocó perder 1-0 con Atlas en el arranque de la Copa MX.

La afición universitaria, tan fiel en otros torneos, abandonó al equipo auriazul, pues las tribunas del Estadio Olímpico Universitario lucieron sin vida y con apenas unos cinco mil aficionados

Pocas opciones para ambos cuadros y sin mucha profundidad es el resumen del primer tiempo.

Al partido asistieron varios integrantes del cuerpo técnico de Gerardo Martino, recién nombrado DT del Tricolor, entre los que se encontraban Norberto Scoponi, Sergio Giovagnoli, Jorge Theiler, Juan Manuel Alfano y Damián Silvero, así como Jaime Lozano, técnico de la Selección Olímpica.

Pumas aprovechó para darle juego a sus canteranos y a los hombres que no inician de manera regular, y con la alineación de Brian Figueroa y Carlos Gutiérrez cumplió con la regla de los menores, pues ambos sumaron 180 minutos en la cancha.

Cuando se pensó que pactarían el empate sin goles, el arquero Miguel Fraga falló en una salida y Jesus Isijara aprovechó para centrar y dejarle el balón a Rodolfo Rivera quien anotó el 1-0 al minuto 75.

Los auriazules no pudieron reagruparse y el empate no llegó, de tal manera que ahora ni siquiera en casa han podido sumar una victoria en este inicio de año.

En tanto que el Atlas sube como la espuma pues ganó en Liga y ahora en la Copa.