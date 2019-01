Hace crisis la violencia en Hermosillo

“Arman jaripeo” a dirigente ganadero

Logra efecto mediático el Caso Padrés

Hacen esperar a usuarios de camiones

Hace crisis la violencia en Hermosillo…Y la que ha seguido a todo lo que da en esta insegura Capital es la ola de violencia, como lo refleja el violento saldo registrado en el presente inicio de año, con un total de seis asesinados en la primer semana, así como un hombre abatido por policías y casi una decena de lesionados que vivieron para contarlo, con lo que la seguridad ha ido de mal en “píor”. ¡Zaz!

O séase que así ha estado la exhibida que le han continuado dando a las instancias policiales preventivas de Hermosillo, encabezadas por el Comisario General de la Policía Municipal, Luis Alberto Campa Lastra, quienes por el contrario han gastado “pólvora en infiernitos”, eso a la hora de darle prioridad a la implementación de un programa de los mal afamados filtros antialcohol, que por cierto ayer terminó.

No en balde es que en el arranque del 2019 se acrecentara esa escalada violenta y para prueba está el caso de la pareja que acaba de ser acribillada de carro a carro en calles de la colonia Los Ángeles, cuando los rafagueados se desplazaban un pick up Ford Lobo, muriendo un hombre de nombre Óscar, al que apodaban “El Cara de Gallo”, en tanto que la joven Alejandra, de 20 años, quedó gravemente herida.

En lo que es un enésimo hecho de alto impacto que volvió a registrarse en esta cada vez más peligrosa Ciudad del Sol, después de que a las víctimas les dispararan con armas de grueso calibre desde un automóvil sedán, de color blanco, cuyos agresores como casi siempre sucede, lograron darse a la fuga sin ser identificados y mucho menos detenidos, abonándole al clima de inseguridad e impunidad. ¡Ñácas!

Casi por nada es que los hermosillenses ya se han acostumbrando a esa clase de sucesos, mismos que antes impactaban a todo mundo, a partir de lo recurrentes y comunes que se están volviendo, derivado de una falta de estrategia para hacerles frente, de ahí que haya sectores que ya se convirtieron en un foco rojo, como el Palo Verde, Fuente de Piedra y La Cholla, entre otros, por la presencia del “Narco” urbano.

Pero con todo y esa consecuencia delincuencial de la aparente presencia del narcomenudeo, ni así se percibe que haya una verdadera coordinación como lo demandan las circunstancias, tan es así que desde la toma de posesión del nuevo delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), Pável Humberto Núñez Moreno, que es al que compete combatir ese delito, no se ha vuelto a saber nada de él.

Porque lo que son Campa Lastra y compañía, es evidente que ni siquiera han servido para “echar aguas”, en cuanto a la ubicación en la que se mueven esos “tiradores” de droga, a pesar de que como los primeros respondientes que son, se supone que se la llevan patrullando las calles, con lo que sospechosamente terminan quedando en nada los “pitazos” que les dan los vecinos en torno a esos lugares. De ese pelo.

Y por si quedaran dudas del como ya están imparable esas agresiones armadas, para muestra está la suscitada casi la media noche del lunes, al Norponiente de la ciudad, en las afueras de un Súper del Norte, localizado en las calles Quiroga y Juan Bautista Escalante, en el barrio Jorge Valdez, en la que hubo un muerto y tres heridos, al atacarlos con armas de fuego cuando estaban en un auto Mazda negro. ¡Glúp!

“Hacen un jaripeo” a dirigente ganadero…Al que sí que se le está poniendo bueno “el jaripeo”, por la oposición que está teniendo en su intentona de reelección, es al dirigente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), Héctor Platt Martínez, como que se pusiera de manifiesto en el marco de la caldeada asamblea local de Hermosillo realizada el pasado sábado. De ese tamaño.

Eso al trascender que en dicha encerrona de estiras y aflojas, Platt Martínez les negó el uso de la palabra o la voz a un grupo de ganaderos que respalda la candidatura de su rival, Daniel Baranzini Hurtado, quienes pretendían ponerle peros delegado, Javier Astiazarán, que es al que le tocará votar en la venidera elección del mes de abril, por según esto ser simpatizante del PRI y promotor de la actual presidencia. ¡Pácatelas!

Es por lo que públicamente querían comprometer el voto de Astiazarán, a fin de que a la hora de la hora no se ladee por Platt, y su sufragio refleje el sentir de las mayorías, que supuestamente son los que respaldan la postulación de Baranzini Hurtado, que es por lo que consideran que les coartaron su derecho a exponer su propuesta de que haya unos comicios transparentes y democráticos. ¿Cómo la ven?

Sin embargo lo que es Héctor se defendió y justificó diciendo que se cumplió con la normatividad con que se llevan a cabo esas reuniones y que sino se les permitió expresarse, es porque no hicieron la petición en tiempo y forma, como en su caso sí se le permitió a Daniel para que expusiera los planes que se trae y con los que pretende convencer a los rancheros para ser el próximo presidente de la UGRS.

A ese grado es que se ha alebrestado la rancherada, lo que ha puesto en duda la repetición en el cargo de Platt Martínez, cuando antes era un segundo periodo que ya tenían asegurado por “de faol”, pero en esta ocasión sí que “se les ha calentado la plaza”, por lo que habrá que ver qué pasa, si se toma en cuenta que todavía faltan más de tres meses para la llegada de la fecha de esa sucesión. ¡Vóitelas!

Logra un efecto mediático el Caso Padrés…Vaya que quien al menos ya logró un efecto mediático, con la petición de justicia que le hiciera al nuevo gobierno federal, es el todavía encarcelado ex gobernador sonorense emanado del PAN, Guillermo Padrés, y para prueba está el que ayer en su rueda de prensa mañanera, el “Presi” Andrés Manuel López Obrador ventilara que revisarán su expediente. ¡Órale!

Ya que en respuesta a una pregunta de los reporteros, López Obrador reviró que ya se retomó esa pública demanda que hiciera Padrés Elías, después de que en la pasada época decembrina un Juez le negara su salida bajo fianza, al no hacerle efectiva o reconocerle un predio que pusiera en garantía su defensor, Diego Fernández de Cevallos, por un monto de más de $100 millones de pesos. ¡Palos!

Toda vez que ante esa negativa, lo que es “El Memo” Padrés, que todavía enfrenta sendos procesos por “lavado de dinero” y defraudación fiscal, en su desesperación rompió el silencio por según él ser un preso político del anterior sexenio del ex Presidente, Enrique Peña, de ahí que pidiera la intervención de Andrés Manuel, razón por la cual es que hiciera mención de su juicio, ante la interrogante que le plantearan.

Es por eso que AMLO señalara, que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ya tomó cartas en ese asunto y en el de otros ex gobernadores que también están tras las rejas, como Eugenio Hernández de Tamaulipas, después de que sus hermanas abogaran por él al entregarle una carta en su última visita a esa Entidad, de ahí que no sólo estén litigando por quien fuera la cabeza del Padresismo. A ese punto.

Lo anterior bajo la visión del Mandatario de la Nación emanado de Morena, de que “a nadie se le niega la posibilidad de revisar su caso” y más cuando se cobijan con el pretexto de que son presos políticos para eludir la acción de la justicia, de ahí que la pretensión sea la de garantizarles el debido proceso, a pesar de que ellos no lo hicieran con otros cuando estuvieron en funciones o en el poder gubernamental. ¿Qué no?

Hacen esperar más a usuarios de camiones…Como todo tiene un por qué o una razón de ser, “ya salió el peine” o mejor dicho “el cepillo”, de la razón por la que los usuarios del transporte urbano esperaron más de la cuenta en las paradas durante la recién terminada época vacacional y es que había menos en camiones en circulación, porque apenas hasta ayer los incorporaron en su totalidad. ¡Qué tal!

Pues de acuerdo a la “soltada de sopa” o confesión que hiciera el cabecilla sindical de la requisada Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano de Hermosillo (Sictuhsa), Apolinar Castillo Valdez, durante el período de “vagaciones” de invierno o navideño, únicamente prestaron el servicio 150 unidades, pero con el regreso a clases escolares ya sumaron las 250 que normalmente hay. Así el dato.

Ante lo que concluyen que los camioneros anduvieron “a medio brazo”, como se dice en el argot beisbolero, y de lo cual no había dicho nada y tampoco advertido el director del Transporte en el Estado, Carlos Morales Buelna, respecto a que transitaron de manera más relajada o con horarios de fin de semana, supuestamente porque había menos pasaje, cuando de por sí hay un déficit de ruleteros.

Aunque con todo y eso manejan que aprovecharon ese lapso de relax para darles mantenimiento y someterlos a reparaciones, así como a un detallado, para que ya no anden “tan tirados a la calle” o en pésimas condiciones, de ahí el porque de la percepción que quedara, de que esperan que no haya mal que por bien no venga, y que esa reducción de ese parque camionero, realmente haya servido para mejorarlos.

Ya que lo otro pudiera ser, el que llegaron al extremo de sacrificar la movilidad de los pasajeros, al retrasar sus traslados, con tal de ahorrarse en los costos operativos, al menos en ese tiempo vacacional, como resultado de que todavía están en el proceso de saneamiento y rescate, luego de que requisaran o le quitaran el control a los operadores de Sictuhsa, de ahí que amerite una aclaración por parte de Morales.

