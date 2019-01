Segob liberó a 16 presos políticos y 368 casos están siendo analizados

El gobierno de México anunció que instaló una unidad especial para el fortalecimiento de impartición de justicia y liberar a presos políticos. Por esta acción ya se liberó a 16 en diciembre pasado y 368 casos están siendo analizados.

La secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, informó que esta unidad será permanente en el sexenio y está compuesta de dos direcciones generales: el fortalecimiento de los sistemas de justicia locales a través de convenios de colaboración y otra para revisar caso por caso.

En conferencia de prensa matutina, la titular señaló que no puede dar los nombres de los 384 procesos, pero la mayoría de los analizados son de fuero federal, aunque hay varios locales, los cuales podrán ser revisados a través de amparos.

“Muchos de ellos ni siquiera han tenido una sentencia después de muchísimos años de estar privados de su libertad y no han tenido sentencias ni condenatoria ni absolutoria. Muchos de estos es porque los jueces no tiene manera de condenarlos porque no tienen los elementos probatorios necesarios, ni las evidencias”, djjo Sánchez Cordero.

La funcionaria explicó que los casos -no revisados por funcionarios anteriores- son analizados por personal de los reclusorios, la Procuraduría General de la República (PGR), abogados defensores y organizaciones sociales.

Sánchez Cordero mencionó que algunos de los presos encarcelados injustamente son ambientalistas que se oponían al fracking, gente humilde que no tenía acceso a un abogado, mujeres indígenas que cargaba mariguana en mochilas y no tuvieron oportunidad de dar explicación.

“No podemos permitir que la protesta social sea criminalizada”, expresó la secretaria, y añadió que también deben ser revisadas personas presas por interrupción del embarazo y protestantes sobre la reforma educativa.

Fuente: SDP noticias