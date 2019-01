Presentan a Martino como DT de México

Gerardo Martino fue presentado como el nuevo técnico de la Selección Mexicana en este proceso mundialista.

El ex estratega de selecciones como Argentina y Paraguay así como de clubes como el Barcelona busca que el Tricolor tenga un estilo de juego definido y eso lo acerque al éxito, en particular por el famoso quinto partido.

“Sé cuál es la inquietud del pueblo mexicano, a dónde debería llegar la Selección de México en Copa del Mundo, me ha pasado no valorar jugar Finales y acá no podemos dejar de valorar jugar sistemáticamente los Octavos de Final. A veces los resultados por casualidad se dan y lo que más nos interesa es que se vea un equipo con idea de juego bien clara, si logramos eso el objetivo puede estar más cerca.

“Después hay factores que determinan que lo puedes lograr o no, me pasó con Paraguay y comparaba esa situación que me pasó en 2010 con Japón, y la que le pasó al ‘Maño’ (Aníbal) Ruiz con Francia en 1998, si te toca jugar con Japón y no con Francia, es más factible que toque el éxito, son imponderables del futbol que no puedes dejar de mencionar”, expresó “El Tata”.

Una de las cuestiones que más agradan a Martino es la calidad del jugador mexicano, una buena materia prima para comenzar sus planes.

“Lo fundamental es la técnica individual del futbol mexicano, es lo más destacado, de manera permanente los que vienen a trabajar acá, ya contar con eso es un capital muy importante.

“Después hay una gran dosis de mezcla entre futbolistas experimentados y chicos jóvenes que aparecen, hay una mezcla de los que juegan en Europa, en el mexicano y eventualmente en la MLS, entonces somos optimistas en cuanto al volumen de futbolistas con los que podemos contar y a los que a futuro aparezcan”, mencionó.

De entrada, Martino no puede aventurarse a dar un diagnóstico de qué tendrá qué hacer diferente México para estar más cerca de esa trascendencia internacional.

“No quiero hacer un diagnóstico para superar un cuarto partido, quiero hacer uno de los futbolistas con los que voy a contar para armar una Selección que juegue bien, ese es el diagnóstico, de cumplirlo nos acercará a las metas que todo buscamos, es difícil decir qué se hará en el cuarto partido de un Mundial para el que falta calificar, cuando hay tanto por delante, aspiro a que en el menor tiempo posible tener un equipo confiable y que sepa a lo que juega, es la máxima aspiración que tenemos”, expresó.