Les abre “El Tata” puerta a “europeos”

Los jugadores mexicanos que participan en clubes europeos volverán a tener cabida en la Selección Mexicana.

Gerardo Martino entiende que el cambio generacional no puede ser abrupto y por ello platicará con los futbolistas que militan en Ligas de Europa.

Después del Mundial no han regresado al Tricolor jugadores como Javier Hernández, Andrés Guardado y Héctor Moreno, quienes difícilmente llegarían a Qatar 2022.

“No me quiero encerrar en un determinado grupo de jugadores, un ciclo se piensa en cuatro años, pero pasan cosas en los próximos meses y quizá si uno piensa en un jugador de 33 años en un periodo de cuatro años es largo, pero si lo piensas para seis meses no es largo.

“Los cambios generacionales no se hacen de un plumazo, es un proceso que lleva su tiempo, ya empezó México porque los últimos juegos de México han aparecido chicos que militan en el medio local, lo han hecho bien, aspiramos a capitalizar esa situación, pero no me voy a encerrar que solo aspiramos a jugadores de aquí, a los de fuera, aspiramos a todos, elegiremos mejor a los que mejor estén”, mencionó.

Manos a la obra

Gerardo Martino ya platicó con el técnico Miguel Herrera en el Centro de Alto Rendimiento y así comenzó la primera etapa de trabajo en la que buscará un acercamiento en los clubes con jugadores y técnicos, primero del futbol mexicano y después con una probable gira por las Ligas europeas.

“Lo primero es empezar con las visitas a los clubes locales, es lo más importante, no he trabajado aquí y me parece muy bueno conectarme con cada uno de los técnicos, de los clubes de aquí. Empezamos algo con Miguel porque entrenó el América, aquí, charlaremos a profundidad esta tarde, después programaremos los siguientes viajes para hacer lo mismo, hacer un listado de futbolistas que serían seguidos con más minuciosidad respecto a la primera convocatoria y observar el torneo local que es lo que más nos interesa, y es lo más difícil porque hay muchos jugadores, muchos esquemas, ver en qué sistema de juego están involucrados, acelerar los pasos del conocimiento.

“Si los tiempos dan ir a Europa para ver a los que se desempeñan allá, si no estamos tiempo de hacerlo antes de la primera convocatoria, buscaremos hablar con cada uno de ellos, que sepan el cuerpo técnico cuentan con ellos para futuro de la selección. Por ahí es injusto hacer la comparación con el Barcelona, porque entre la selección de Paraguay, Libertad, Newell’s, el salto a Barcelona era demasiado importante, había un mundo que desconocía, después vine con Argentina, me he preparado para tomar este reto con más madurez, creo que estoy mentalmente más preparado para este tipo de trabajo”, comentó el técnico argentino durante su presentación con la Selección Mexicana.

Como parte de su plan, Martino contempla los llamados microciclos de trabajo, es decir convocatorias intermedias para una más rápida adaptación a su estilo de juego.

“No vengo a descubrir futbolistas, están en la mesa, en el último año han visto los que fueron a la Copa del Mundo, los que fueron a Toulon, las seis convocatorias del año pasado, en función de lo que vamos elegiremos a los que mejor están y los que entendamos que a corto plazo se puedan apegar más a la idea de juego, no buscamos el tesoro perdido porque a los futbolistas ya los conocen”, mencionó.

Destacó el rodaje que empiezan a tener en Primera División jugadores como Diego Lainez y Roberto Alvarado.