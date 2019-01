Iniciará educación universitaria en línea a partir del viernes

La gobernadora, Claudia Pavlovich expuso que la plataforma iniciará con la Universidad Estatal de Sonora para que todos puedan tener acceso a la educación superior

A partir del 11 de enero entrará en funcionamiento la plataforma digital Universidad Sonora 3.0, que permitirá a estudiantes sonorenses acceder a educación superior en línea en la Universidad Estatal de Sonora y con lo cual se da cumplimiento al compromiso número 77, de los 100 que asumió la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en su campaña.

En reunión con Michael Crow, presidente de la Universidad Estatal de Arizona, y rectores de las universidades con presencia en el estado, la gobernadora Pavlovich informó que esta plataforma empezará con la Universidad Estatal de Sonora (UES).

Indicó que en Sonora todos tienen la oportunidad de acceder a una educación universitaria, aún si no pueden trasladarse a otra ciudad, se podrán revalidar estudios y podrán hacerlo en línea.

Destacó que la Megarregión que se ha construido con Arizona permite cumplir con el compromiso de dar a los sonorenses una Universidad Virtual, y gracias a los acuerdos alcanzados con la Universidad Estatal de Arizona habrá más oportunidades para jóvenes y adultos que quieran estudiar una carrera.

“Cada vez la tecnología nos está llevando a otro nivel, y eso es lo que tenemos que aprovechar, pero aprovechar gente como el presidente de la Universidad de Arizona, agradezco muchísimo su apoyo, quiero agradecerle por lo que está haciendo por Sonora, le tomaré la palabra, esto es lo que haremos, estamos listos para hacerlo”, indicó.

La gobernadora Pavlovich añadió que los jóvenes ya no tendrán que salir de sus ciudades de origen para estudiar una carrera universitaria, y quienes trabajan y no finalizaron su profesionalización, a través de Universidad Sonora 3.0 podrán revalidar sus estudios para concluir con esta etapa formativa.

Michael Crow, presidente de la Universidad Estatal de Arizona, manifestó su interés por participar en este proyecto y poner a disposición de los sonorenses los programas de su Institución, al ser Sonora un importante socio al otro lado de la frontera.

“Seremos su socios, trabajaremos con todos sus socios académicos, y tendremos metas para la preparación universitaria, para matemáticas, ciencias, preparación para Robótica, Mecatrónica, la nueva Universidad Virtual de Sonora tiene un propósito social, su proyecto, ustedes pusieron el proyecto en la mesa, sólo ponemos el nombre a la idea, tenemos la habilidad, las herramientas las tenemos, somos un útil socio para ustedes, podrá operar en español, en inglés, en cualquier lengua, cultura, materia o actividad”, destacó.

Por su parte el rector de la UES, Horacio Huerta Cevallos, indicó que este nuevo sistema estatal de universidades en línea inicia con la UES, la cual tiene hasta el momento 400 alumnos inscritos en las carreras de Administración, Administración de Empresas Turísticas, Contabilidad, y Nutrición; en grupos de San Luis Río Colorado, Hermosillo y Navojoa.

La plataforma Universidad Sonora 3.0 incluirá también al resto de las universidades en la entidad, además de que podrán participar instituciones de Estados Unidos.