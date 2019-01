Con 75 muertes a cuestas, al gobierno municipal “no le cae el 20”

Pues según el comisario de Seguridad Pública, Luis Alberto Campa Lastra, los siete homicidios registrados en los primeros siete días de este año obedecen a una “situación extraordinaria”.

En entrevista realizada este lunes, el funcionario municipal aseveró “vamos a realizar todo lo necesario para que esto cese”.

Sin embargo, de septiembre a diciembre, se registraron en Hermosillo 85 muertes violentas y de éstas 68 se le pueden abonar a la actual administración municipal, ya que en septiembre se contabilizaron 32 y de éstas 15 ocurrieron a partir del 16 de septiembre cuando inició funciones la gestión de Célida López Cárdenas.

Esto es, a la administración de Morena ya tiene en su haber 75 muertes violentas hasta ayer, más las que lamentablemente se acumulen, que quisiéramos que no fuera así.

Es decir, no es una situación extraordinaria la que se está viviendo en este inicio de año, sino que esta problemática se viene arrastrando desde que iniciaron funciones y se ven bastante “malitos” al no reconocerlo.

Que si no había gasolina para las patrullas, que si las patrullas estaban descompuestas, que si los agentes son corruptos, son argumentos esgrimidos por López Cárdenas y Campa Lastra, eso no es novedad, lo hemos escuchado a lo largo de las administraciones del PAN, PRI y ahora Morena, lo triste es que ninguno ha podido con la inseguridad y ésta sigue en ascenso.

Es innegable que la inseguridad tiene muchas aristas, de hecho lo hemos escrito a lo largo de los años, porque ésta va mucho más allá de contar con más patrullas, sino que es cuestión de educación, de principios, de valores, pero también de mejorar las condiciones de vida de las familias, para que no busquen en las drogas la evasión a una cruda realidad.

Sin embargo, algo se tiene que hacer y ya, porque de lo contrario se llevarán lo que resta de la gestión lamentándose y doliéndose, pero las cifras no solo de la violencia, sino de los delitos patrimoniales, continuarán aumentando.

Aplica López Obrador Ley Mordaza a delegados federales

Leíamos en redes, con preocupación, que el gobierno federal aplicó la “ley mordaza” a los delegados federales, quienes ya no podrán brindar información sobre las dependencias que tienen a su cargo.

La verdad, no sé si esta medida se tomó en tanto quedan listos la totalidad de los nombramientos, porque hay dependencias en las que siguen los anteriores titulares, como es el caso del Centro SCT, que continúa con Javier Hernández Armenta a cargo, pero al parecer los nuevos delegados recientemente nombrados en Profeco, por citar una, no quieren hacer declaraciones.

Habrá que ver qué dice Jorge Taddei Bringas, el “súper delegado” o delegado en Sonora de la Secretaría de Bienestar Social, lo que anteriormente era la Secretaría de Desarrollo Social, conocida como Sedesol.

Por lo pronto, los reporteros que han buscado al titular de Profeco, que tenemos entendido es encabezada en Sonora por Fausto Vásquez, no han podido conocer los resultados de operativos realizados con motivo de la reciente temporada decembrina, no sabemos si porque no hicieron nada, o cuál es el motivo de la cerrazón, que aparentemente se extendió a otras delegaciones por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que sería una muestra más del centralismo que quiere implementar el mandatario.

