Este es el ejercicio que más quema grasa y además rejuvenece

Cuando de ejercicio se trata, lo primero que buscamos es bajar de peso, quemar grasa o marcar los músculos. Pero algo que es muy importante es lo que hace por tu juventud. Te decimos qué ejercicio quema más grasa y rejuvenece al mismo tiempo.

Según estudios publicados por The National Institute of Health, Estados Unidos, el ejercicio cardiovascular ayuda a que las células no envejezcan tan rápido. Esto no solamente se ve a nivel físico, también mental.

Algunos especialistas señalan que el ejercicio ayuda a prevenir la demencia y el Alzheimer. Ya que estimula la memoria y mejora la función cerebral.

Te mostramos algunos ejercicios cardiovasculares que queman más grasa:

Correr

Es importante que si nunca has corrido, lo hagas de la mano de un profesional. Es necesario que lo hagas con un entrenador para que tu entrenamiento y progreso sea paulatino y sepas cómo empezar a correr.

Bicicleta

Puedes practicar bicicleta al aire libre o spinning. Regularmente las clases son de 40 o 60 minutos y las da un instructor.

Las clases de spinning pueden ser muy divertidas, ya que normalmente se pedalea al ritmo de la música, la cual inspira y aporta más energía.

Nadar

Indispensable contar con un instructor, ya que si se hacen los movimientos incorrectamente podrías exponer incluso tu vida.

Es un ejercicio en el cual trabajas todas las partes del cuerpo y quemas más calorías de las que parece, pues en el agua podría sentirse menos el esfuerzo.

Ejercicios de intervalos

Este es un tipo de ejercicio que recientemente se dio a conocer que quema más calorías que una clase de zumba de una hora.

Consiste en ejercicios cardiovasculares y de resistencia entre uno y cuatro minutos que queman calorías y al mismo tiempo marcan los músculos.

Este entrenamiento debe también ser instruido por un profesional y principalmente es para personas que tienen poco tiempo para ejercitarse.

Estos son los ejercicios que más queman calorías y por si fuera poco, te rejuvenecen, ¡qué más podemos pedir!

Fuente: Salud 180