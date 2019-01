Sonora y Arizona es una sola Megarregión potencial: Claudia Pavlovich

La alianza entre Sonora y Arizona es acorde a los nuevos tiempos, y con ésta seguiremos fortaleciendo el trabajo de la Megarregión, expresó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al acompañar a Doug Ducey en la toma de protesta de su segundo periodo como gobernador de Arizona.

La mandataria estatal aseguró que durante sus tres años de gobierno se ha construido una gran alianza entre ambos estados fronterizos, mostrando al mundo el potencial de Sonora y Arizona, generando grandes beneficios para ambas entidades.

Éste, dijo, ha sido y seguirá siendo el principal objetivo como gobernadores de Sonora y Arizona, generar una relación binacional que beneficie a ambos estados y a su gente.

“El logro más importante que tenemos es que realmente nosotros estamos construyendo como una Megarregión, somos un sólo estado, somos una región que se vende al mundo como tal, y estamos tratando de mostrar eso que es tan importante, las fronteras son mentales, la verdad tenemos mucho en común como frontera”, destacó.

La gobernadora Pavlovich manifestó que Sonora y Arizona, con el proyecto de la Megarregión, han trabajado en conjunto en temas de educación, seguridad y salud, colaborando con el sector empresarial y educativo, entre otros.

En su toma de protesta, el gobernador de Arizona, Doug Ducey, aseguró que trabajando de la mano con la gobernadora Claudia Pavlovich, la relación entre Sonora y Arizona tiene mejores resultados, en beneficio de ambos estados fronterizos.

“Los últimos cuatro años hemos trabajado arduamente, para construir una relación basada en la confianza y en el mutuo respeto, y hoy estoy orgulloso de decir somos más que vecinos con Sonora, somos socios, y esa sociedad va encaminada a mayor crecimiento y prosperidad para ambos estados”, reiteró.

Guillermo Padrés es un político preso; no es un preso político

El exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, es un político preso, y no como lo quieren hacer ver ahora, como un preso político. A Padrés no se le inventaron cargos, tal es así, que él mismo se entregó a las autoridades, después de una entrevista que fue transmitida por radio en la Ciudad de México. Ahora se encuentran en prisión en espera que se le procese por varias acusaciones que tiene en su contra. Sí podría salir de presión para ser procesado en libertad.

Lo cierto es que se le acusa malos manejos en su administración como gobernador y otras ligas que supuestamente tenía con el crimen organizado. Lo que no se explica es el porqué no se ha procesado después de poco más de dos años de estar en presión en un penal de la Ciudad de México. Gracias a este “error” legal, puede abandonar el encierro y quedar en libertad.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, está revisando la situación de presos que están injustamente en las cárceles y añadió que “se reciben peticiones de todos, a nadie se le niega la posibilidad de revisar su caso”. Manifestó.

La declaración del presidente se da luego de la pregunta de un reportero sobre el caso de Guillermo Padrés Elías. “Hay una mesa en la Secretaría de Gobernación, que atiende la licenciada Olga Sánchez Cordero, ahí se están revisando todos los casos para cumplir con el compromiso de liberar a presos políticos, a presos que están injustamente en las cárceles”, señaló.

Ya han salido un número importante de presos y van a seguir saliendo, pero se están revisando todos los casos. Seguramente la licenciada Olga Sánchez Cordero va a informar sobre este caso en particular y sobre todo lo que se ha venido haciendo para liberar a los presos políticos”, declaró López Obrador.

“Nosotros no estamos rechazando a nadie y se está haciendo una revisión, actuando con mucha responsabilidad y buscando que se haga justicia; que en efecto se trate de consignas políticas para mantener en la cárcel a personas; muchos que les han dilatado demasiado su sentencia, que no les resuelven aun cuando no hay elementos desde el punto de vista jurídico”, declaró.

Guillermo Padrés Elías acusó de persecución política y de represión al gobierno de Enrique Peña Nieto y pidió la intervención de Andrés Manuel López Obrador en su caso. El ex mandatario sonorense dijo en un audio revelado en diciembre por el periodista Ciro Gómez Leyva en su Twitter que está viviendo un infierno y que se le señaló de delitos que no cometió además de que negaron su derecho a un debido proceso.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: En política no hay amigos, solo compromisos…

