Tunde peleadora de UFC a ladrón en Brasil

Polyana Viana le dio una lección a un maleante que no olvidará en mucho tiempo

La peleadora de la UFC, Polyana Viana le dio una lección a un ladrón que no olvidará en mucho tiempo.

La brasileña le propinó una tremenda golpiza a un hombre luego de que éste intentara asaltarla el pasado sábado por la noche en las calles de Río de Janeiro.

Polyana, de 26 años, contó al portal MMAJunkie.com, que esperaba un taxi cuando el sujeto se le acercó para despojarla de su celular por lo que lo golpeó, sometió y entregó a la Policía.

“Cuando vio que lo vi, se sentó junto a mí, me preguntó la hora. Se la dije y vi que no se iba a ir. Entonces, me moví para poner mi teléfono en la cintura. Y después él dijo: ‘dame el teléfono. No intentes reaccionar porque estoy armado’. Después puso su mano sobre una pistola, pero me di cuenta que era demasiado débil.

“Estaba muy cerca de mí. Así que pensé, ‘si es un arma, no tendrá tiempo de sacarla’. Me paré, lancé dos golpes y una patada. Cayó, después lo atrapé con un estrangulamiento por la espalda.

“Después lo senté en el mismo lugar donde estábamos y le dije, ‘Ahora vamos a esperar a la policía’”, comentó Viana.

El hombre terminó con el rostro muy inflamado según se pudo ver en fotografías. Curiosamente se informó que el ladrón portaba una pistola hecha de cartón, por lo que sus fechorías le salieron muy costosas.

Inclusive Dana White, presidente de la UFC se mofó del hecho al publicar una foto diciendo que asaltar a una peleadora de UFC es muy mala idea.