De los ga$olinazo$ a la falta de gasolina

Tiene buen eco petición de Gobernadora

Hoy estará a prueba encargado de la SEC

Funcionario de avanzada el de Seguridad

De los ga$olinazo$ a la falta de gasolina…Con la que sí que ya se está viendo de todo, es con la llamada Cuarta Transformación, encabezada por el “Presi”, Andrés Manuel López Obrador, por el desabasto de gasolina que se ha presentado en al menos siete Estados del Centro del País, dizque por las medidas que ha implementado PEMEX contra los huachicolero$ o el robo de ese carburante. ¡Zaz!

Sin embargo y cualquiera que sea el caso o pretexto, pero lo único cierto es que con esa presunta estrategia preventiva están haciendo pagar a justos por pecadores, como es a los consumidores, con la consabida afectación de las actividades productivas, ante la falta de ese combustible, que es con el que se mueve todo, como lo reflejan las compras de pánico que ya se han suscitado. De ese pelo.

Tan es así que para prueba están las kilométricas filas de vehículos registradas en Entidades como Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Tamaulipas, Jalisco y Michoacán, luego de que muchas de las gasolineras dejaran de operar, después de que Petróleos Mexicanos (PEMEX) ya no les suministrara el producto, por supuestamente estar modificando sus sistemas de distribución para hacerlos más seguros.

No obstante lo que “mete ruido”, es que no hayan medido la consecuencia que tendría esa restricción con la que están afectando a la ciudadanía, así como a la economía, por como esas regiones corren el riesgo de paralizarse, por la carencia de ese elemento que es básico para el movimiento de carros, camiones y toda clase de automotores, salvo los contados que son eléctricos, de ahí el caos que ya hay en esas zonas.

En lo que es una escasez de gasolinas que no tiene precedente, de ahí que sea algo inédito o nunca antes visto, pero que ahora se está dando o la están justificando en la lucha contra la corrupción, al descubrirse lo que era un secreto a voces, de que los principales huachicole$ no eran los de afuera, sino los que operaban desde el interior de PEMEX, al ser los mismos funcionarios los que fomentaban esa robadera.

De ahí que ahora el meollo del asunto sea, el que están sacrificando a los que ninguna culpa tienen de esas impunes raterías, mismas que ya tenían más de una década, y que eran permitidas a todos los niveles, como son los clientes, al no estarles garantizando el abasto, con lo que ahora aparte de “cariño$a$”, simplemente no hay para que llenen el tanque, y es por eso de la alerta que ya ha causado esa carencia.

Con todo y que los regenteadores de esa paraestatal digan que no se debe a una incapacidad o el que no haya en existencia, pero la verdad que a raíz de esa mala decisión o acción, es que las mayorías ya lo están poniendo en duda, de ahí la incertidumbre de que esa carestía pudiera extenderse a toda la República Mexicana, derivado del como ya están racionando esas “gasofas” y no es para menos.

Aunado a que lo que también intriga, es que los de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo Sonora (Onexpo), que en Sonora representa Luis Muñoz Santini, simplemente estén guardando silencio, cuando son los primeros que deberían poner el grito en el cielo, por estar dejando de ganar, al no tener que vender, de ahí el porque debe aclararse, si por estos lares pudiera pasar algo igual. ¡Será!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

No toman con frialdad petición de “Gober”…Y la que vaya que no tomaron con frialdad, es la petición que hiciera la gobernadora, Claudia Pavlovich, ante la Coordinación Nacional de Protección Civil, para solicitar una Declaratoria de Emergencia para los 72 municipios por las heladas, y no de las que están mal pensando, que tuvieran lugar del 30 de diciembre de 2018, al 3 de enero de 2019. ¡Órale!

Porque más rápido que inmediatamente, lo que es el titular de esa área, David León Romero, le dio pa´ delante a esa gestión de Pavlovich Arellano, aunque sólo para 38 localidades, que como quiera ya son más de la mitad de las municipalidades afectadas, incluso hasta por nevadas atípicas, como las que cayeran en Magdalena, Santa Ana y Benjamín Hill, por lo que así estuvo el “fríllazo”. ¡Tómala!

Así que entre las latitudes que serán respaldadas con los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden), están Álamos, Bacanora, Bácum, Banámichi, Carbó, Divisaderos, Huásabas, Opodepe, Quiriego, Rayón, Rosario, San Pedro de la Cueva, Suaqui Grande, Tepache, Ures y Villa Hidalgo, Arizpe, Bacadéhuachi, Cucurpe, Granados, Magdalena, Moctezuma y Nácori Chico.

Además de que también entrarán en esa “polla” de apoyos Nacozari de García, Agua Prieta, Bacerac, Bacoachi, Bavispe, Benjamín Hill, Cananea, Cumpas, Fronteras, Huachinera, Ímuris, Naco, Nogales, Santa Ana y Santa Cruz, y es que si bien todavía están evaluando los daños registrados, estiman que hay más de 300 mil personas afectadas, sin contar los cuantiosos daños al agro, ganado, siembras y cultivos.

Ante lo que se concluye que así se empezó el año con el pie izquierdo por el frío, de ahí el porque se requiriera de esa asistencia gubernamental extraordinaria, para atender las necesidades más urgentes de la población, como la de cobijas, despensas, láminas y demás, a la par de financiamientos para la reactivación del campo, vía programas como el del Empleo Temporal y el llamado Seguro Catastrófico.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hoy estará a prueba encargado de la SEC…Quien habrá que ver si ¡hoy!, ¡hoy!, ¡hoy! pasa la prueba, es el encargado de despacho de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero González, con lo que será el regreso a clases de más de 614 mil estudiantes y 25 mil docentes, después de concluir el periodo vacacional de invierno, mejor conocido como navideño. ¿Cómo la ven?

Por lo que así estará el reto para José Víctor éste “San Lunes”, pues al volver a la vida los cuatro mil 706 planteles públicos y particulares incorporados a la SEC, se pondrá de manifiesto si hicieron la tarea en materia preventiva, para que haya una reanudación de actividades escolares de manera ordenada y sin que falte nada, por aquello de que algunos pudiera haber sido vandalizados y no arreglados oportunamente.

Pues la meta debe de ser la de que no haya alumnos que se queden sin recibir su instrucción escolar y que por el contrario se les de la mejor de las bienvenidas para lo que será el último trecho del ciclo 2018-2019, al que únicamente ya le faltarán las “vagaciones” de Semana Santa y párenle de contar, porque después de eso estaría concluyendo en el mes de junio, de ahí el porque deben de procurar un buen cierre.

No en balde es que Guerrero González muy seguramente que estará cruzando los dedos para salir sin un tache o mala nota, que evidenciara que no estuvieron al pie de la letra en ese periodo de asueto, con la finalidad de que no les salte nada que les puedan echar en cara, producto de una negligencia operativa, por lo que ahora sí que habrá que ver, como dijo el ciego, porque los hechos hablarán por si solos.

Mientras que por otro lado el funcionario educativo aclaró que se deja a decisión de los padres de familia el enviar o no a sus hijos a la escuela, en tanto prevalezcan las condiciones frías en extremo, con tal de evitar afectaciones a la salud, porque en lo que será la presente primer semana, aún no han determinado modificaciones al horario, y de hacerse sería en coordinación con las autoridades de protección civil.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Funcionario de avanzada el de Seguridad…Ahora sí que partiendo de los buenos resultados que consideran que ha logrado en el primer mes que lleva en el cargo y que precisamente hoy cumple, quien está demostrando ser un funcionario de vanguardia y de esos que en todo está, es el secretario de Seguridad Pública del Estado, David Anaya Cooley, por el saldo a favor que lleva hasta ahora. ¡Qué tal!

Lo anterior derivado del último éxito obtenido, como es la campaña de fin de año que implementaran y que denominaran “Cero balas perdidas”, como una forma de prevención para inhibir el uso de armas de fuego entre “Juan Pueblo” y evitar tragedias o personas lesionadas, como ocurriera en años anteriores, como lo exhibe el que en esta ocasión sólo se reportaron dos sucesos menores de esos en Nogales.

De tal manera que eso explica el porque del sentir que hay, de que David ha seguido respondiendo a las expectativas que sobre él había, partiendo de que se le ubica como un joven con trayectoria en el servicio público y de ser un perfil profesional técnico y conocedor del rubro de la Seguridad, desde el ámbito de la inteligencia preventiva y estadística, las cuales son algunas de sus especialidades. De ese tamaño.

Con lo que a la postre se esta comprobando que desde su llegada a ese puesto, Anaya Cooley ha estado llevando a la práctica esa táctica que ya proyectaba desde su anterior función al frente del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), pero ahora apoyándose en una buena relación con la Fiscalía Estatal y las corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno.

Es por ello que ahora se ve que han diseñado estrategias más de avanzada, pero también basadas en la creación de una nueva estructura operativa, en aras de combatir los delitos más recurrentes o que han sido los de toda la vida, pero haciendo cosas diferentes, para igualmente obtener un mejor resultado que haga la diferencia, complementado con una óptima coordinación, de ahí sus continúas visitas a los municipios.

Correo electrónico: [email protected]