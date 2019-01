Logra estar fit sin tanto presupuesto

¿Quieres hacer ejercicio para estar en forma, pero crees que no puedes afrontar el costo? Toma en cuenta las siguientes alternativas, que son más baratas que la membresía del gimnasio de moda.

Si lo único que te impide comenzar con un programa de entrenamiento es el costo del gimnasio, tenemos buenas noticias: no es necesario que vayas al gym para hacer actividad física. Existen muchas alternativas de bajo costo que pueden ayudarte a ponerte en forma, sin exceder tu presupuesto. Toma en cuenta los siguientes consejos para lograrlo:

1. Aprovecha las oportunidades diarias. Con un poco de previsión, las actividades que ya haces durante el día pueden convertirse en parte de tu rutina de ejercicios.

Redobla el esfuerzo. Sal a dar una caminata a paso ligero todos los días, ya sea cerca de tu casa o en un centro comercial. Usa las escaleras en lugar del ascensor o haz que subir las escaleras sea un entrenamiento completo. Siempre que puedas, estaciona el auto más lejos de tu destino para aumentar la cantidad de pasos que das.

Haz que las tareas domésticas sean un entrenamiento. Arregla el jardín o incluso las actividades que haces dentro de casa, como pasar la aspiradora y fregar, cuentan como entrenamiento si aumentan la frecuencia cardíaca.

Juega con tus hijos. Si tienes pequeños, no te sientes a verlos jugar. Jueguen juntos a la escondidillas o a la pelota. Camina con ellos hasta el parque o baila algunas canciones divertidas. Da un paseo en bicicleta con tu familia. ¿Les gusta los videojuegos a tus hijos? De ser así, conéctate con ellos y usa una raqueta de tenis virtual o practica un poco de boxeo.

2. Improvisa con artículos del hogar o con tu peso corporal. Si prefieres no gastar dinero en equipos para hacer ejercicio, usa artículos comunes del hogar o tu peso corporal para hacer diversos ejercicios para la parte superior e inferior del cuerpo:

Productos enlatados. Muchos productos enlatados pueden servir como pesas de mano.

Silla o taburete. Usa una silla para sostenerte mientras haces ejercicios, como flexiones de piernas. Un taburete bajo y sólido puede servir como equipo de ejercicio si lo utilizas como step, que es un ejercicio aeróbico similar a subir y bajar escaleras.

Usa el cuerpo. No necesitas ir al gimnasio ni levantar pesas para mejorar tu estado muscular. Usa tu peso corporal para hacer ejercicios de entrenamiento con pesas y entrenamiento de resistencia.

3. Considera la posibilidad de hacer una pequeña inversión. Si puedes invertir un poco de dinero, busca productos económicos para agregar variedad a tu rutina de entrenamiento, tales como:

Pesas de mano. Las mancuernas o pesas de mano sirven para fortalecer la parte superior del cuerpo. Puedes encontrarlas en diversos pesos y algunas se ajustan para ofrecer una amplia variedad de niveles de resistencia.

Aplicaciones y DVD de ejercicios. Crea el ambiente de una clase de gimnasia aeróbica de un gimnasio en tu propia sala de estar con un DVD de ejercicios. Otra alternativa es elegir un programa o una aplicación que te ayuden a mejorar la fuerza y la flexibilidad, o que hagan un seguimiento de la distancia y del tiempo mientras haces ejercicio.

Balón suizo. El balón suizo, a veces denominado pelota de estabilidad, se parece a un enorme balón de playa. Te permite ejercitar la zona media del cuerpo, incluidos los músculos abdominales. Puedes también usar el balón suizo para mejorar la flexibilidad y el equilibrio. Las pelotas BOSU igualmente se pueden utilizar para mejorar el equilibrio. Son similares al balón suizo, pero tienen una base plana estable.

Balón medicinal. Se trata de un balón con peso hecho de goma o de cuero. Los balones medicinales están disponibles en distintos tamaños. Puedes hacer muchos ejercicios con el balón medicinal, como ejercicios para la zona media del cuerpo y de calistenia.

Pesa rusa. Es una pesa redonda que tiene un mango en la parte superior. Las pesas rusas se pueden usar para hacer ejercicios de fortalecimiento y para mejorar la fuerza de agarre. Están disponibles en muchos tamaños.

Cuerdas para saltar. Saltar la cuerda puede ser un excelente ejercicio cardiovascular.

Bandas elásticas. Al tirar de las bandas elásticas, la resistencia es similar a la de las pesas. Úsalas para fortalecer los músculos de los brazos y otras partes del cuerpo. Puedes elegir diversos grados de resistencia, según cuál sea tu estado físico.

4. Sé un comprador práctico. Si te interesa una clase de ejercicio o en un equipo en especial, compara precios para encontrar la mejor oferta.

Compra equipo usado. Algunas tiendas de artículos deportivos se especializan en equipos usados; además, puedes consultar en el periódico local los anuncios sobre máquinas de ejercicio. Por otro lado, en el Internet, puedes encontrar ofertas excelentes en máquinas para hacer ejercicio, pero solo asegúrate que el costo del envío no suba el precio por encima de tu presupuesto.

Comparte costos con un amigo. Intercambia con un amigo videos o DVD para hacer actividad física, a fin de que ninguno se aburra haciendo los mismos ejercicios una y otra vez. Busca un entrenador personal que te permita compartir el costo de una sesión con uno o dos amigos.

Recuerda, ponerse en forma no necesariamente tiene que ser caro. Por lo tanto, no te dejes atrapar con membresías ni compras que no puedes afrontar, sino que concéntrate en tus metas de ejercicio y en cómo lograrlas sin alterar tu presupuesto.

Fuente: Eme de mujer