Sufren hermosillenses la “cuesta de enero”

Dany Ortega

Junto con enero 2019 llega el “tormento” para muchos hermosillenses, pues a pesar de que en diciembre se beneficiaron con el pago del aguinaldo, los gastos que representaron las fiestas de fin de año ocasionaron que las carteras quedaran vacías, por lo que para poder enfrentar la “cuesta de enero” tienen que buscar apoyos de prestamistas e incluso casas de empeño.

Ramona Rodríguez, ciudadana de la capital sonorense, dijo que es muy difícil sobrevivir a estos primeros días del año, dado que en diciembre gastan todo el recurso con el que cuentan.

“No tenemos ni un cinco, y eso que a los niños no les regalamos nada en Navidad, y luego ahorita están muy caros los alimentos, de hecho hemos estado comiendo frijoles con pan birote”, manifestó.

A su vez, Antonio Escalante comentó que han tenido que acudir a los empeños para cambiar sus alhajas por dinero para comprar comida, así como para pagar deudas.

“Después de Año Nuevo nos quedamos sin nada de dinero porque en la casa hicimos tamales, barbacoa y menudo, pero el recalentado ya nos lo comimos y ahorita andamos buscando que empeñar para salir adelante”, expresó.

Algunos precavidos

Por el contrario, María Jesús, expuso que antes de que se acerquen las fechas decembrinas hace un “guardadito” para enero.

“Cada quincena después de octubre guardo un poco de dinero para que no me agarre de imprevisto el año que entra, y pues ahorita ando comprando comida y pagando deudas como normalmente lo hago durante el año, aun cuando no gano mucho dinero”, aseveró.