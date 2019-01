Mantiene Aquaman liderato en taquilla en Estados Unidos y Canadá

La cinta protagonizada por Jason Momoa, recaudó 30, 7 millones de dólares para un acumulado de casi 260 millones

Luego de tres semanas consecutivas, Aquaman se mantiene como líder de la taquilla en los cines de Estados Unidos y Canadá.

Los estudios Warner Bros. aseguraron este domingo que la cinta que protagoniza Jason Momoa recaudó 30,7 millones de dólares, elevando sus ingresos a casi 260 millones.

A nivel mundial, la cinta de DC comics ha ganado 940,7 millones de dólares, lo que la convierte en la película más taquillera del Universo Ampliado de DC Comics; la número dos es Batman vs Superman, con 873,6 millones de dólares.

La cinta de Sony, Escape Room, debutó en la segunda plaza en su primer semana en los cines, con 18 millones de dólares.

La película está protagonizada por Taylor Russell, Deborah Ann Woll y Logan Miller y fue dirigida por Adam Robitel. Obtuvo críticas mixtas de críticos y público, pero eso no pareció importar cuando se trató del resultado final.

A continuación, las cifras calculadas por boletos vendidos de viernes a domingo en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá, según Comscore.1. Aquaman – 30,7 millones de dólares; 2. Escape Room – 18 millones; 3. El Regreso de Mary Poppins – 15,8 millones;

4. Spider-Man: Into the Spider-Verse – 13 millones; 5. Bumblebee – 12,8 millones.

Además, 6. La Mula – 9 millones; 7. Vice – 5,8 millones; 8. Jefa por Accidente – 4,9 millones; 9. Wifi Ralph – 4,7 millones y 10. Holmes and Watson – 3,4 millones de dólares.