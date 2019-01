Envuelve inseguridad a El Ranchito

Por: Dany Ortega

El otrora tranquilo sector, ahora se ha convertido en un sitio en donde a diario se escuchan balazos, ocurren asaltos, ejecuciones, además de enfrentar graves problemas de infraestructura

La colonia El Ranchito, ubicada al suroriente de la ciudad, pertenece a una de las más antiguas de Hermosillo, sin embargo, también es catalogada por los mismos ciudadanos como una de las más inseguras y con grandes carencias en infraestructura, tanto de las viviendas como de vialidades.

De los principales problemas que aquejan a los vecinos de esta zona habitacional es que diariamente, sobre todo por las noches, se escuchan balazos, por lo que se tienen que resguardar para no morir por una bala pérdida o quedar en medio de una reyerta entre delincuentes.

Igualmente, denunciaron que aun cuando la mayoría de las calles están pavimentadas, las otras que se encuentran a las orillas de esta zona están empedradas, con grandes baches o simplemente con tierra.

Asimismo, reprocharon el molesto sonido del excesivo tránsito de camiones y tráileres que circulan todo el día por el Periférico Oriente.

“No podemos estar ni un segundo en tranquilidad porque todo el santo día pasan camiones y tráileres por el Periférico”, manifestó Martina López.

Además, en el recorrido efectuado por Entorno Informativo se observó que en la colonia hay bastantes predios que funcionan como basureros clandestinos y nido de vándalos.

Sufren vecinos inseguridad en el sector

Los moradores expresaron que diariamente al caer la tarde se escuchan balazos, sobre todo en las orillas del lugar, por lo que se tienen que resguardar a un costado de sus muebles.

Mariana Soto, dijo que en su familia procuran dormir lejos de las ventanas para evitar alguna desgracia.

“Antes de dormir ponemos enseguida de la cama unas cobijas, en caso de que escuchemos balazos nos tiramos a un lado y no caemos en el suelo; no descansamos ni a gusto”, manifestó.

De igual forma, Ramón Gaxiola, indicó que en comparación con otras colonias tienen que ir antes de que anochezca a comprar la comida, puesto que las tiendas de autoservicio cierran temprano.

“Tenemos que ir a la tiendita antes de que sea noche, porque todas cierran muy temprano, por los balazos que se escuchan principalmente detrás de la presa y por el lado de las Amapolas”, expresó.

Además señalaron que los comercios de esta zona son asaltados constantemente, por lo que los negocios no duran mucho tiempo.

“Hay muchas tiendas y expendios que han cerrado porque son asaltados muy seguido, pero los vecinos sufrimos las consecuencias porque luego no tenemos en donde comprar cerca de nuestra casa”, comentó Francisco Pérez.

No obstante, las viviendas no se salvan de la delincuencia, dado que los habitantes de El Ranchito expresaron que no pueden dejar su casa sola porque al regresar no encuentran sus pertenencias.

A pesar de todo lo anterior, los pobladores indicaron que todos los días se ven circular patrullas e incluso vehículos militares vigilando este sector, aunque ello no inhibe a los delincuentes.

Piden pavimentación de calles

Ante el desprendimiento de la carpeta asfáltica por fugas y lluvias en varias de las calles, los vecinos de esta colonia solicitaron al Ayuntamiento la pavimentación de estas vialidades, que se encuentran principalmente en las orillas del asentamiento.

“Solamente están con pavimento las principales avenidas, pero si te vas a las calles Palmito, Uranio, Comaquito, entre otras, pues las van a ver con tierra o con el empedrado que tenían desde hace mucho”, aseveró Gerardo Calles.

Abundan casas antiguas en riesgo de colapsar

En el recorrido se observó que la mayoría de las viviendas que forman la colonia tienen infraestructura antigua, lo cual representa un problema para los vecinos de las casas contiguas.

“Son un peligro para los vecinos que vivimos a un lado de ellos, pero también para los que viven dentro, porque en cualquier momento pueden caerse”, mencionó José Luis, refiriéndose a las casas con infraestructura antigua que abundan en el sector.

Proliferan basureros clandestinos

Los pobladores de este sector denunciaron que los mismos vecinos utilizan los predios abandonados e incluso la orilla del cerro para tirar basura y animales muertos.

“Son muy cochinos todos los que viven aquí, porque no cuidan el lugar en donde viven, de por sí los cholos vienen y tiran la basura, pues los vecinos le aumentan más y más al cochinero que está en los terrenos”, expuso Ana María Ramírez.