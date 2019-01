Ayudan en clínica de obesidad del HIES a perder peso

El menor, en apenas tres meses logró perder 17 kilogramos de peso

En tan sólo tres meses, el joven Daniel Antonio ha logrado perder 17 kilogramos de peso con la ayuda de la Clínica de Obesidad y Nutrición del Hospital Infantil del Estado (HIES), informó Jaime Gabriel Hurtado Valenzuela.

El responsable de la Clínica de Obesidad y Nutrición señaló que la mala alimentación que Daniel Antonio mantenía le ocasionó daños al único riñón con el que cuenta, por ello fue referido a la clínica, donde cada vez está más cerca de llegar a su peso ideal.

El joven de 15 años, compartió que un día acudieron él y su mamá a urgencias del HIES por un dolor intenso, a lo que los médicos le recomendaron cambiar su alimentación y bajar de peso.

Daniel Antonio pesaba 107 kilogramos, y su meta es llegar a los 80 kilogramos, aceptó que el proceso no ha sido nada sencillo, pero que el apoyo de su familia lo ha ayudado a adoptar un estilo de vida más saludable para tener buena salud.

“Iba a la escuela y me comía unas papas fritas, llegaba, compraba otras y a veces hasta soda, así era todos los días. Al principio fue difícil pero después me fui acostumbrando a comer saludable”, declaró.

Daniel Antonio recomendó a las personas con sobrepeso u obesidad buscar ayuda, pues el bajar de peso también trae beneficios al estado de ánimo de quien lo padece.

“Yo les diría que no se dejen influir con la comida chatarra, no es algo recomendable para su salud, ustedes deben pensar con la cabeza y no con el estómago”, expresó.

Por su parte, María de Jesús, madre del menor, recalcó que el proceso de Daniel Antonio fue muy difícil, pues toda la familia tuvo que adaptarse, pero que ha valido mucho la pena.

“Yo me siento muy orgullosa de él por todo el esfuerzo que ha hecho en este proceso, esto es trabajo en equipo, yo le dije que sola no podía que tenía que poner de su parte y así es”, apuntó.

Por último, pidió a las madres de familia con hijos con sobrepeso u obesidad, buscar ayuda y apoyarlos en el proceso, ya que es por salud y mejor futuro para ellos