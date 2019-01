“Sabemos que podemos dar más”: Jesús Corona

Para Jesús Corona, portero y capitán de Cruz Azul, el equipo celeste puede mejorar mucho más el funcionamiento que tuvo en el empate 1-1 ante el Puebla en lo que fue su debut en el Clausura 2019.

El arquero consideró que con las incorporaciones para este torneo, el equipo celeste tiene un techo mucho más alto, por lo que deberán hacer un análisis para el siguiente compromiso.

“Sabemos que la vara es alta y no nos vamos conformes, sabemos que podemos dar más y con la base que se tiene, además de las incorporaciones, se puede dar más, pero hay que analizar lo que nos faltó”, indicó tras el partido.

Corona señaló que estos empates en condición de visitante solo serán válidos si logran sacar la victoria en sus partidos de local, situación que logró en todo el torneo anterior.

“No nos vamos conformes. Lo podemos hacer valer siempre y cuando sumemos de a tres en casa, solamente de esa manera serviría este empate, pero sabemos que podemos hacer mejor las cosas”, agregó.

El entrenador de La Máquina, Pedro Caixinha, se mantuvo en la misma linea que el guardameta, pues señaló que en Cruz Azul los empates no sirven, además de que confirmó que el equipo tiene mucho más para dar.

“Nos deja un empate y en esta casa (Cruz Azul) jamás servirá. Hay que valorar el esfuerzo del equipo, intentó hacer las cosas de esa manera y no lo logró. Pienso que un momento crucial en el juego fue el empate dos o tres minutos después de que ibas ganando, pero no fue suficiente. En términos generales me gustó el equipo y sé que tenemos para mucho más. Sé que tenemos gente con calidad y carácter y claro de que un empate en esta casa no sirve”, finalizó.

