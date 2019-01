Buscan levantar “veda” de seguros para cultivos

Carmen Chávez Mada

La Confederación Nacional Campesina (CNC) en Sonora buscará mecanismos para que las empresas aseguradoras quiten la veda a la región Fuerte-Mayo y los productores logren asegurar sus cultivos del ciclo otoño – invierno, a fin de evitar pérdidas económicas ante el registro de heladas.

Rodolfo Jordán Villalobos, dirigente de la Liga de Comunidades de la CNC en Sonora, explicó que los productores quedan desamparados cuando se pierden los cultivos ante las bajas temperaturas que se registran en invierno, lo seguros no tienen cobertura para maíz y legumbres en esta zona del país.

Con el trigo no hay problemas, los productores que quieren asegurar el cultivo lo hacen y generalmente son quienes obtienen un financiamiento, porque es un requisito, argumentó el representante de la CNC.

Los productores de trigo buscan ahorrarse dinero y no contratan seguros para el cultivos, pero quienes tienen maíz y frijol no tienen la facilidad de asegurarse, porque a las empresas no les conviene, generalmente en heladas son pérdidas totales, abundó.

Se estima que con las bajas temperaturas registradas en días pasados en Sonora afectaron más de 10 mil hectáreas en la región Fuerte-Mayo, que comprende Valle del Mayo y Valle del Yaqui, se analizará en qué porcentaje es el daño, porque en algunos casos es parcial y otros total en cultivos de maíz, frijol y papa, apuntó Jordán Villalobos.

“Estamos viendo en estos días para tener exactamente la superficie, cuántos productores tienen seguros, cuántos tienen siembra asegurada, quienes tienen o no seguro, pérdida parcial o total y ver si es pérdida total establecer otro cultivo, tentativamente cártamo, dependiendo del volumen de la presa y lo que le toca a cada usuario” , puntualizó.