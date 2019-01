Transmitirá TV Azteca juegos de Chivas

Mediante un corto en el medio tiempo del Morelia vs. Toluca, la televisora anunció que los partidos como local del Guadalajara regresarán a su programación

Mediante un corto emitido por TV Azteca en el medio tiempo del Morelia vs. Toluca, la televisora anunció que los partidos como local del Guadalajara regresarán a su programación, después de 24 años.

“Chivas, el equipo más querido del futbol mexicano, está de regreso en casa. El Rebaño Sagrado está de vuelta en Azteca Deportes”, se narra en el comercial anunciado.

El Rebaño Sagrado ha experimentado diversas opciones en la transmisión de sus juegos en casa en los últimos años.

En el 2016, el chiverío anunció que no renovaría su contrato con Televisa -tras una alianza de 22 años- y lanzó su propia plataforma, Chivas TV, para las emisiones de sus duelos celebrados en el Estadio Akron.

Sin embargo, el proyecto del chiverío tuvo problemas para realizar proyecciones fiables y de buena calidad, lo que causó el disgusto de sus seguidores, por lo que retomaron las pantallas de televisión con el canal por tv de paga, TDN.

El mes pasado, una publicación involuntaria de la televisora ADN 40, propiedad de Azteca, ventiló un anuncio donde se daba por hecho la llegada del Rebaño a esa casa, sin embargo, la empresa lo desmintió, se disculpó con el Rebaño y el mismo equipo negó la negociación.

Ahora, el Guadalajara retoma la vía pública para sus transmisiones, lo que sin duda podría acercarlo aún más con sus fanáticos.

“¡Bienvenido Chivas, bienvenido a tu casa, bienvenido a Tv Azteca!”, publicó la televisora en su perfil de twitter.

Se buscó al director general del Guadalajara, José Luis Higuera, pero no respondió a los cuestionamientos, ni a dio una postura oficial, incluso el club no se ha pronunciado al respecto.