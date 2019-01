Recibe carta de su prometido 70 años después de que muriera en la guerra

Una anciana de 99 años recibió una misiva escrita a mano desde hace siete décadas por su prometido Bill Walker, quien desapareció durante la Segunda Guerra Mundial sin cumplir el sueño de casarse con Phyllis Ponting.

La carta fue hallada por un grupo de arqueólogos junto a otros 700 escritos en un barco de carga conocido por transportar el “mayor tesoro de metales preciosos” de la historia; el SS Gairsoppa, hundido en el fondo del océano Atlántico en 1941.

En ella se describe la reacción del hombre al enterarse que la mujer aceptó su propuesta de matrimonio, según informa Daily Mail. “Habríamos estado casados. Él me amaba mucho pero no sobrevivió a la guerra o de otro modo me habría buscado”, cuenta Phyllis, quien recibió una copia original de la misiva ahora resguardada junto a las demás en el Museo Postal de Londres.

Fuente: SDP noticias