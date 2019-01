“No tengo bienes más que la quinta de Palenque”, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no cuenta con bienes patrimoniales más que con la quinta de Palenque en Chiapas.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario informó que ya se puede consultar en el portal Declaranet sus bienes patrimoniales, así como los de su esposa, la académica y escritora Beatriz Gutiérrez Müller.

No tengo bienes más que la quinta de Palenque que está escriturada a nombre de mis hijos. Tengo derecho al usufructo hasta que deje de existir, ese es el acuerdo, y está en la escritura pública que son 12 mil metros cuadrados. Pertenece a mis cuatro hijos.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

López Obrador manifestó que no tiene tarjeta de crédito y nunca ha tenido cuenta de cheque. “Estoy en el gobierno, me van a pagar con esta tarjeta”, dijo, mientras mostraba la copia ampliada de una tarjeta de débito Banorte.

“Nunca me ha interesado el dinero. Nunca he tenido como objetivo acumular bienes materiales, la felicidad no es acumular bienes materiales. Doy gracias a la vida que me ha dado tanto”, expresó.

El presidente añadió que la quinta era de sus padres y en ella hay árboles frutales y maderables como cedros, caobas y guayacán -sobre los que se posan las guacamayas-, “árboles bellísimos, ahí es mi lugar para la recreación”.

¿Y la casa donde vive?

López Obrador aseguró que la casa de Tlalpan en la Ciudad de México donde vive actualmente, así como los dos automóviles, pertenecen a Gutiérrez Müller.

En su declaración también se indica que el dependiente económico es su hijo menor Jesús Ernesto, “que tiene ahí sus playeras de un equipo de fútbol, pero no se manifestó”.

El mandatario aseguró que la declaración está completa y para hacer valer su palabra, frente a los reporteros, firmó la copia de la declaración de él, su esposa y Jesús Ernesto.

Este es el patrimonio completo de AMLO

– Una cuenta de nómina de Afirme

– Una cuenta de nómina de Pensssioniste

– Una quinta en Palenque, Chiapas

Fuente: SDP noticias