Inicia Monarcas con derrota ante Toluca

Carlos Adrián Morales fue homenajeado junto a los tres campeonatos que ganó con el equipo michoacano; ayer su equipo cayó 1-3

Monarcas le dijo adiós de forma digna a uno de sus emblemas, pero dentro de la cancha le quedó a deber.

En el duelo de homenaje a Carlos Adrián Morales, quien saltó como titular, la monarquía no pudo otorgarle el triunfo y terminó cayendo 3-1 en el arranque del Clausura 2019.

Nueve minutos le bastaron al ex futbolista para despedirse de sus 20 años de trayectoria, en la que consiguió con los rojiamarillos, club con el que debutó, un título de Liga, Copa y Supercopa.

Ayer no entró mucho en contacto con el esférico antes de abandonar el campo por Ray Sandoval, que le regresó el gesto firmando el 1-0 seis minutos después de su ingreso.

Pero en la noche del nacido en La Piedad, Michoacán, Enrique Triverio fue el que se llevó los reflectores.

El ariete del Toluca firmó un hat-trick para sacudirse la presión ante la llegada del ariete argentino Emmanuel Gigliotti, quien reforzará a los Diablos para este semestre.

Primero empujó el esférico en las narices de Sebastián Sosa al 18′ y antes de terminar el primer tiempo, volvió a hacerse presente dentro del área chica, aprovechando el error en la marca de los centrales purépechas, para definir, solo, ante el Supermán.

Si Morelia quiere volver a la Liguilla este semestre tendrá que hacer hincapié en el balón parado, pues así cayó el tercer tanto de los escarlatas, con un testarazo de Triverio al 75′.

La Monarquía tuvo un par de acciones para acercarse en la pizarra, la más clara de ellas un remate de Miguel Sansores que se estrelló en el palo.