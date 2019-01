Se lleva despistado ratero cámara de juguete

El delincuente hizo un boquete de 300 centímetros cuadrados en la pared de dicho consultorio pero al parecer pretendía robar en la farmacia

Cuidando no ser descubierto, un ladrón se enfrentó a la ardua tarea de romper la pared del sitio que eligió para robar de donde al parecer esperaba sacar bastante provecho.

Pero el delincuente no midió bien el muro y al hacer el boquete de 300 centímetros cuadrados descubrió que se había equivocado.

El despistado ladrón ingresó a un consultorio médico cuando su intención era entrar la farmacia contigua, pero su equivocación fue mayor porque se llevó un botín falso.

Tras percatarse del gran error que cometió, el sujeto buscó objetos en el dispensario médico y al localizar una cámara de video la tomó como botín, pero no se percató que era un objeto apócrifo (tipo juguete).

Esa historia sucedió el pasado miércoles en una tienda de medicamentos ubicada en bulevar Solidaridad, en la colonia Villa Hermosa, en el sector sur de la ciudad.

Fue a las 07:27 horas cuando se pidió la presencia de agentes policiacos en el lugar porque reportarían daños al comercio.

Cuando los oficiales llegaron se entrevistaron con la encargada, quien dijo que al llegar se percató que uno de los consultorios presentaba daños.

Indicó que en el cubículo descubrió un hoyo en la pared, además encontró trozos de cristal rotas en el interior.

La mujer precisó que la persona que ingresó se llevó una cámara de video que no sirve, que es un objeto réplica, que no graba y no tiene ninguna función; y que al parecer la intención de éste era llegar hasta la farmacia.

En el sitio se realizó el informe policial homologado y se pidió la reportante interponer denuncia en una Agencia del Ministerio Público del Fuero Común.