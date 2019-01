“Intentar protegerte de Internet y su depravación es una causa perdida”: Scarlett Johansson

A estas alturas a Scarlett Johansson le tienen sin cuidado sus videos porno falsos que circulan en Internet debido a que considera protegerse de las depravaciones que navegan en la red es una causa perdida.

Y es que cada vez es más frecuente toparse en la web con material XXX aparentemente protagonizado por famosos, los llamados ‘deepfakes’, que son nada menos que videos manipulados digitalmente, todo se resume a cambiarles el rostro a los estelares.

La actriz de los Vengadores es constante blanco, por lo que ha dejado de tomarle importancia a lo malintencionado que puedan hacer con su rostro, así lo declaró en entrevista con The Washington Post.

“A pesar de lo degradante que pueda ser, no me afecta mucho porque la gente es consciente de que no soy realmente yo haciendo porno. Creo que (luchar contra estos videos) es una ocupación inútil legalmente, sobre todo porque Internet es un agujero negro que se devora a sí mismo”.

Señaló que a pesar de lograr que esa clase de videos se bajen de Internet, las reglas no aplican igual en Alemania que en Estados Unidos, por lo que el material seguirá vigente en diversas partes del mundo.

“Creo que es cosa de cada individuo luchar por el derecho a su propia imagen, reclamar daños, etc. Lo cierto es que intentar protegerte a ti misma de Internet y su depravación es básicamente una causa perdida”, citó.

Cabe recordar que en 2011, un hacker violó la intimidad de la actriz (una de las mejores pagadas en el mundo) al robar material íntimo de su computadora.

Fuente: SDP noticias