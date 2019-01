Sylvester Stallone llora por Rocky

Fue hace 33 años, en la cuarta entrega de la saga Rocky que este boxeador perdió a su amigo Apollo Creed en el ring tras un mal golpe que le propinó el pugilista ruso Ivan Drago. Esto provocó que Rocky Balboa, interpretado por Sylvester Stallone, buscara la revancha y honrara a su amigo.

Ese pasado de dolor, pérdida y gloria es rescatado en la película Creed II: Defendiendo el legado, que plantea cómo Viktor Drago, el hijo de ese antiguo rival ruso, le pide pelear a Adonis Creed, el único descendiente de Apollo y pupilo de Balboa.

Rocky no quiere que Adonis se enfrente al joven Drago porque tiene miedo de que la historia se repita. Él ya fue parte de esa horrible tragedia y tiene miedo de volver a pasar por lo mismo. Ese enfrentamiento es como una pesadilla para él, además de que él se siente responsable y culpable con la esposa de Apollo Creed, a quien ha evitado durante 35 años, a quien no ha podido ver a la cara y ahora deberá enfrentarla sin saber qué decir.

“Rocky tiene que rescatar a este chico, pues está cayendo en este oscuro agujero y, en cierta forma, también lo hace porque busca una redención ante lo que vivió”, expresó Stallone durante la promoción del filme.

Creed II: Defendiendo el legado se suma a los siete filmes previos que existen sobre Rocky y tal como lo hizo antes, además de actuar, Stallone se involucró tanto en la producción como en el guión del largometraje dirigido por Steven Caple Jr., que ya está en la cartelera de nuestro país.

Las distintas entregas de Rocky simbolizan mucho en la vida de Stallone, pues con la primera cinta, estrenada en 1976, se abrió camino en Hollywood, una industria que no confiaba en el joven que había iniciado su carrera de actor en 1970, con un filme de corte pornográfico, titulado El semental italiano. No obstante, y a pesar de que el guión de Rocky era de su autoría, los productores no querían que Stallone protagonizara la cinta al ser un actor “desconocido”.

Entonces el nacido en Nueva York se aferró a su idea y eso lo llevó a protagonizar Rocky, cinta que ganó tres Oscar, a Mejor Película, Director y Edición.

“Ahora a la distancia veo que la primera entrega de Rocky fue prácticamente un milagro. Cada día que pasa extraño profundamente a Rocky Balboa y a veces hasta lloro. Creo que nunca he tenido una voz como la que le di a él, en la que podía hablar de todo lo que había en mi corazón. Rocky es alguien que está en mi corazón y que recuerdo con mucho amor”, expresó Stallone en una entrevista dada a The Film School.

Hoy con 72 años, Stallone revive a ese personaje que le otorgó dos nominaciones al Oscar como Mejor Actor en 1977 y como Mejor Actor de Reparto en 2016. Para apelar a la nostalgia, el equipo de producción trajo al presente personajes que aparecieron en 1985, como Ivan Drago, personaje de la antigua Unión Soviética, a quien le da vida el sueco Dolph Lundgren.

Cuando lo vi después de tantos años lo primero que quise hacer fue atravesar el ring, ir directamente a él y golpearle en la cara. Realmente quise hacer eso y estoy seguro que él quiso hacer lo mismo.

De pronto fue un: ‘espera un minuto, ni tú ni yo no solíamos estar fuera del ring’. Ambos éramos muy competitivos, teníamos una fuerte rivalidad en la cuarta entrega de Rocky y ahora ya no somos los protagonistas del filme. Fue muy raro vernos fuera de los papeles centrales, vernos fuera de ese gran ring y sólo estar detrás de las cuerdas viendo cómo los jóvenes son los que van contando la historia principal”, explicó Stallone.

Para los papeles de Adonis Creed y de Viktor Drago los productores de Creed II: Defendiendo el legado eligieron a Michael B. Jordan, quien realizó el mismo papel hace tres años en Creed: La leyenda de Rocky, así como al boxeador alemán de origen rumano Florian Munteanu. Tal como ha sucedido en varias de las entregas de Rocky, el tema de la familia está presente.

Es muy bonito ver que en esta película Rocky está ahí, la madre de Adonis Creed también, su esposa está ahí y ahora Creed tiene una hija, una pequeña que lo necesita y con la que debe regresar, porque no quiere repetir los errores de su padre.

“Adonis entra en una mecánica en la que se da cuenta de que todos son una familia y que todos van a combatir a Drago, no sólo Adonis. Ése es el tipo de apoyo que él necesita para ganar, pero si pierde sabe que no sólo se trata de él, que no está luchando solo, sino por varios y creo que eso es algo muy poderoso en la historia”, expresó Jordan.

¡ADIÓS, ROCKY!

El 28 de noviembre pasado, Sylvester Stallone se despidió de Rocky, su emblemático personaje, con un emotivo mensaje que divulgó junto a un video en su cuenta de Instagram.

Éste quizá sea mi último rodeo, porque lo que pensé que pasaría, pasó. Nunca esperé esto…Pensé que Rocky había acabado en 2006 y estaba feliz y de pronto se presentó ese muchacho y toda la historia cambió. Siguió a una nueva generación, nuevos problemas, nuevas aventuras”, explica el actor en el vídeo.

Sólo quiero agradecer a todos en el mundo entero por llevar a la familia Rocky en sus corazones por más de 40 años. Ha sido mi último privilegio haber sido capaz de crear e interpretar este personaje significativo.

“Aunque me rompe el corazón, lamentablemente todas las cosas deben pasar…y terminar. Los quiero gente amable y generosa, y lo más maravilloso de todo, es que ROCKY nunca morirá porque él vive en ustedes”, escribió en Instagram.