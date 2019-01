Reiteran llamado a prevenir accidentes en el hogar

Se debe evitar que los niños permanezcan en el área de cocina para evitar desde quemaduras por ingesta o derrame de líquidos calientes

Con la finalidad de que los menores no sufran accidentes en el hogar, la Secretaría de Salud emite recomendaciones para prevenir tales situaciones.

Jonathan Garza Rodríguez, titular del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes (Coepra), señaló que la principal recomendación es evitar que los niños entren a lugares donde se cocina, pues existen muchas oportunidades para que estos sufran un accidente.

“Se debe evitar que los niños entren al lugar donde se cocina, ubicar las ollas y sartenes con los mangos hacia atrás para que los menores no puedan alcanzarlos”, declaró.

En cuanto a los aparatos electrónicos, apuntó, estos deben mantenerse fuera del alcance de los pequeños, además de no tener en brazos a niños cuando se ingiera líquidos o comidas calientes.

“Una medida importante es proteger con una barrera las estufas y los sistemas de calefacción, para evitar que jueguen cerca de ellas”, manifestó.

Garza Rodríguez subrayó que los fósforos y encendedores tienen que estar fuera del alcance de los niños, así como que se les debe enseñar que no se deben utilizar para jugar, pues pudieran ocasionar un incendio.

La pirotecnia no debe ser manipulada por un menor, recalcó, ya que pudieran sufrir alguna quemadura, si se realiza una fogata estos deben mantenerse lejos de ella.

“Los niños no deben de jugar en las escaleras y éstas deberán estar siempre despejadas, así mismo, se debe controlar las conexiones de gas y las salidas al exterior”, agregó.

El especialista llamó a los padres de familia a no utilizar calentón mientras se bañan porque pudiera desatar una situación peligrosa, además, si sale de casa y al regresar percibe olor a gas, evitar encender electricidad.