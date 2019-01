Quiere Caixinha la gloria o nada

El técnico portugués se envalentonó durante la presentación del uniforme de La Máquina y dejó en claro cuál será el objetivo del equipo para el torneo que está por arrancar

Pedro Caixinha y Cruz Azul quieren alcanzar la gloria en este 2019.

El técnico portugués se envalentonó durante la presentación del nuevo uniforme de La Máquina y dejó en claro cuál será el objetivo del equipo para el torneo que está por arrancar.

Además, Caixinha aprovechó para revelar cuál será el precio que tendrán que pagar sus jugadores en caso de no mostrar la actitud necesaria.

“Para nosotros será la gloria o nada, vamos por todo. Somos Cruz Azul y somos grandes.

“Tenemos una plantilla muy equilibrada, muy competitiva, y algo que ellos (jugadores) ya saben, es que el que no tenga la capacidad de ser competitivo y de defender estos colores de una manera muy intensa y agresiva dentro de la cancha, no puede estar en esta institución”, dijo el portugués.

El DT también aprovechó la oportunidad para darle la bienvenida a sus cuatro nuevos refuerzos y la adición de otros cuatro canteranos, incluido Santiago Giménez, hijo de “E Chaco”.

“Le voy a dar la bienvenida a los nuevos jugadores que llegan, los refuerzos. Tenemos una plantilla más equilibrada, más competitiva, gracias a la adición de estos jugadores. Más que preparados para hacer historia, este es el grupo de elegidos para hacer historia, y los que llegaron hoy serán muy importantes en este recorrido y ese camino.

“Hace mucho tiempo que en Cruz Azul tampoco teníamos gente de las fuerzas básicas y por esa razón es muy importante tener a cuatro jugadores de nuestras fuerzas básicas. Esa unidad e identidad”, sentenció.