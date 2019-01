Protagonista de Pretty Little Liars sufrió un aborto involuntario

Se trata de Shay Mitchell, quien encarna a Emily Fields en Pretty Little Liars.

La actriz, de 31 años de edad, reveló haber sufrido un aborto involuntario el 2018.

“Aunque fue un año increíble, no llegó sin dificultades”, escribió Shay en sus historias de Instagram junto a la foto de una ecografía con todo y un emoji de corazón roto.

“Tener tanta gente que me sigue en Instagram y lee mis publicaciones es increíblemente humillante y enormemente edificante. El apoyo y el afecto que muchos de ustedes me muestran me animan incluso en mis días más oscuros, uno de los cuales ocurrió el año pasado después de que aborté y perdí al niño de mis esperanzas y sueños”, confesó.

Es una pena.

Fuente: SDP noticias