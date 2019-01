Medidas preventivas para cuidar nuestra salud este nuevo año

Nuevo año, nueva vida. La realidad es que la mayoría busca las nuevas oportunidades que conllevan un Año Nuevo para verse mejor o ser mejores personas, pero ¿qué hay de SENTIRSE mejor? ¿Qué hay de la salud que no has estado cuidado?

Entre los propósitos de Año Nuevo más populares, se encuentran: bajar de peso, ahorrar y viajar más, y aunque son muy válidos (e importantes), el mexicano debería preocuparse más por algo podría ayudarlo a conseguirlo TODO (y a vivir más): su salud.

Es por eso que entrevistamos a Jorge Woolf, especialista en Salud Preventiva y Salud Digital, para que nos dé los mejores consejos para el 2019.

¿Por qué cuesta tanto trabajo cuidarse?

Sabemos que cuidarnos es importante; sabemos que, de no hacerlo, los resultados podrían ser fatales (e increíblemente caros), y aún así: ¡no vemos por nuestra salud! ¿Por qué! “Es un tema cultural. No tenemos el hábito. Y entramos de repente a un tema materialista. Lo comento porque cuando nosotros vendemos nuestro servicio de salud, la gente prefiere destinar sus recursos para entretenimiento, que para productos que te ayudan a cuidar tu salud y prevenir,” dice Jorge.

Básicamente es un tema de cultura. ¿Sabías que sólo 8 millones de personas tienen un seguro de gastos médicos mayores, siendo nosotros más de 120 millones de mexicanos?

“Anteriormente pensábamos: ‘cuando me pase, ya me atiendo’. Por ejemplo, la diabetes, una enfermedad que tiene un costo muy alto y muy importante, a pesar de ser algo que podríamos prevenir de 2 maneras diferentes; un proceso correctivo, cuando ya tengo el padecimiento y entonces tomo acciones para corregir mi problema o un proceso predictivo, a través de pruebas genéticas, las cuales, por medio de la saliva podemos tener un mapa genético y saber perfectamente la predisposición o la probabilidad de desarrollar algún padecimiento con el tiempo. Esto quiere decir que si me hago mi prueba de genética y ahí viene el resultado de que tengo más probabilidades de desarrollar diabetes, ese es el momento oportuno para hacer un alto en el camino y empezar con cambios importantes en mis hábitos. Y con hábitos me refiero al estilo de vida; la alimentación y el ejercicio. Y esto los cito porque son temas que no conllevan un costo mayor.”

En el tema preventivo, no sólo puedes tomar medidas a ciegas, sino que también hay alternativas para conocer el riesgo genético o de estilo de vida que manejas. “Si yo ya sé que tengo predisposición a desarrollar diabetes, pues por qué no de manera rutinaria, ¿me hago un examen de glucosa? Te podría recomendar uno de hemoglobina glicosilada cada trimestre, que está abajo de los 200 pesos y el de glucosa no rebasa los 100. Son estudios muy sencillos y que pueden ayudarte a llevar un seguimiento de tus padecimientos. Entonces, ¿para qué llegar a desarrollar el padecimiento que inclusive puede generar costos muy altos de cientos de miles de si hoy podemos tomar las medidas pertinentes?”

Recomendaciones

Deberíamos empezar a cambiar ese chip que tenemos de: hasta que me pase, no soy reactivo. O me compro mi seguro, o mi póliza hasta que me duela. Y si me siento bien, qué mejor que aprovechar ese momento para empezar a tomar medidas preventivas.

“Lo primero que hay que cuidar es la alimentación. Lo decimos mucho, pero luego no tenemos mucha fuerza de voluntad. Empezar a informarnos qué alimentos son los más sanos. Empezar a hacer ejercicio, y no con eso me refiero a que nos volvamos deportistas o profesionales. Con que empecemos a caminar y luego trotar, y correr, es más que suficiente.”

Y, por supuesto, hay que hacer un seguimiento a través de estudios para cuidarse de manera más específica. “El papanicolaou y la mastografía para la mujer. Exámenes de glucosa, consultas. Obviamente hay programas y checkups mucho más completos, pero el primer paso es una química de 6 elementos e ir con un médico para que te haga un historial clínico.”

“En Salud Interactiva, manejamos programas muy alineados de gastos médicos menores en donde apoyamos a la gente para brindarles acceso de calidad a bajo costo y que esto realmente no representa una carga. Cuando tú adquieres uno de nuestros productos, por ejemplo, ofrecemos checkups específicos para puedas dar seguimiento, incluso algunos son gratuitos para la gente,” termina Jorge Woolf.

Salud Interactiva

“Hace 20 años fundamos esta compañía; iniciamos con un modelo pasivo que es el modelo de la telemedicina, brindando orientación médica telefónica, que es poner al teléfono a un médico en contacto con un paciente para que reciba consejería. Hoy, con el apoyo de la tecnología, estamos migrando a un modo proactivo; una especie de ángel de la guarda donde tú, a través de dispositivos médicos que se conectan a los smartphones, puedes mandar tu presión arterial, tu peso, tu glucosa e incluso un electro. Dispositivos de este tipo que son un poco más accesibles y que podemos tener en el hogar. Y a través de videos, un médico puede estar cuidándote en función al dispositivo que tú te coloques. Nos llega la información y hacemos un monitoreo. Así que, de manera proactiva, hay alguien que te está cuidado.”

Salud Interactiva, además de darte seguimiento, ofrece una línea de apoyo las 24 horas del día, los 7 días de la semana para tener con médicos, nutriólogos y psicólogos. “Y tenemos una app. Si eres miembro o cliente de la membresía, en menos de 10 segundos ya estás hablando con alguno de estos especialistas. Y ellos, siendo especialistas en materia, pueden guiarte de mejor manera.”

Beneficios

Las membresías VRIM son programas orientados a dar servicios específicamente en gastos médicos menores. “Ofrecemos acceso a una amplia red en más de 300 ciudades a nivel nacional. Que puedas hablar con un médico 24/7 los 365 días del año. Derivado de esa valoración del médico, en caso de que sea emergencia, puede ayudar a coordinar el envío de una ambulancia, mandar un médico a tu domicilio o referirte a médicos especialistas que tienen su consultorio en diferentes torres médicas o consultorios privados. Te podemos referir a más de 6 mil médicos a nivel nacional y en el caso de que requieras algún estudio para complementar el diagnóstico, tenemos laboratorios, estudios de gabinete, etc. Además de valoración médica, entras a un club de beneficios que tienen descuentos y en lugar de que pagues con un médico una consulta de mil pesos, con nosotros pagas 450 pesos. O si vas al laboratorio, te hacen en automático un descuento de hasta el 50% dependiendo del estudio y el lugar al que te refieran.”

“Y adicionalmente complementamos este programa de gastos médicos con protección financiera que son seguros de vida. En caso de que la persona fallezca por un accidente, tiene una cobertura. O en caso de que tenga un accidente y termine en urgencias, dependiendo de la cobertura, te reembolsan el dinero utilizado. O, en caso de algún diagnóstico como cáncer o diabetes, si es primera vez, se indemniza a la persona. Hay toda una gama de cobertura dependiendo del programa que seleccionen. Hay productos desde 550 pesos al año, y la cobertura más cara que tenemos es de 1500 pesos al año.”

