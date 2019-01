Gana el Heat sin Dwyane Wade

Miami navegó tranquilo hacia el triunfo sin su tercer mejor anotador. El Heat atinó 16 de 31 triples

Josh Richardson anotó 24 puntos para compensar la ausencia de Dwyane Wade, y el Heat de Miami doblegó el miércoles 117-92 a los Cavaliers de Cleveland.

Wade se perdió el encuentro por una enfermedad, pero Miami navegó tranquilo hacia el triunfo sin su tercer mejor anotador. El Heat atinó 16 de 31 triples.

Tyler Johnson añadió 16 unidades, mientras que Derrick Jones Jr finalizó con 13 por Miami, que ha ganado siete de nueve compromisos para llegar a la marca de .500 (18-18).

Cleveland cayó a 8-30, el peor récord de la NBA, tras caer por séptima vez consecutiva.

Tristan Thompson y Rodney Hood volvieron tras sufrir lesiones y jugaron de inicio por los Cavs, pero ello sirvió de poco, y Cleveland sufrió su novena derrota en 10 duelos.

Thompson contabilizó 14 puntos y Hood añadió 13.

Aplastan Mavs a Hornets con triples

Luka Doncic y Dennis Smith Jr. encabezaron una descarga tempranera de disparos a larga distancia y los Mavericks de Dallas vencieron el miércoles 122-84 a los Hornets de Charlotte para poner fin a una racha de nueve derrotas seguidas como visitantes.

Doncic y Smith aportaron 18 puntos cada uno, y Harrison Barnes añadió 17. Los Mavericks metieron 10 triples en el primer cuarto, tres de Doncic y dos de Smith, y finalizaron con 18 en total.

Dallas ganó su primer compromiso en gira desde el 28 de noviembre. Llegó al partido con la peor marca como visitante de la NBA, de 2-16, comparada con su récord en casa de 15-3.

Los Mavs ganaban por 42-26 tras el primer cuarto, y Charlotte no se acercó a menos de 18 unidades el resto del encuentro. Dallas llegó a tener una ventaja de hasta 20 puntos durante los últimos 26 minutos y medio.

Dwight Powell marcó 15 unidades, Wesley Matthews tuvo 11 y DeAndre Jordan aportó ocho y 13 rebotes. El esloveno Doncic agregó 10 rebotes y Smith repartió siete asistencias.

Los Mavericks no utilizaron a ninguno de sus titulares por más de 29 minutos en el juego.

Charlotte fue liderado por los 11 puntos de Kemba Walker. Walker encestó cuatro de 14 disparos y falló los cinco intentos de triple que lanzó en 27 minutos. Fue retirado con 3:15 por jugar en el tercer cuarto y no regresó.