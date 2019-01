Aplica Alcoholes 639 sanciones en 2018

Carmen Chávez Mada

Un total de 639 sanciones realizó la Dirección General de Alcoholes en Sonora durante el año 2018 por diferentes conceptos, destacando 283 administrativas, 136 clausuras, 217 suspensiones y tres decomisos, informó Zaira Fernández Morales.

La titular de la dependencia agregó que las sanciones más comunes son por no tener documentación a la vista al momento de estar operando el establecimiento o trabajar con nombre comercial distinto.

También por vender a menores de edad o no acreditar la mayoría de edad, a través de la credencial oficial de elector; consumo de bebidas embriagantes al exterior del establecimiento, por publicidad exterior, propietario distinto, giro distinto, no tener la revalidación de la licencia o no reunir los requisitos de ley, abundó.

Aclaró que las sanciones se aplican a los permisionarios, al tener una licencia ante la Dirección de Alcoholes.

En el caso de menores de edad, si los inspectores llegan en el momento de la venta se multa al establecimiento por un monto de 80 a 240 mil pesos y la Dirección de Alcoholes pone la denuncia ante el Ministerio Público con el acta de hechos, en 2018 fueron 13.

“A la dependiente o dependienta del establecimiento, que fue la persona física que violentó la ley y vendió el alcohol a un menor, nosotros le abrimos una carpeta de investigación por corrupción de menores”, detalló Fernández Morales.

El permisionario tiene cinco días hábiles para defenderse en estos casos, “durante el 2018 hubo 45 actas levantadas por no verificar la edad o vender a menores de las cuales 32 no acreditaron la mayoría de edad.