Registra baja afluencia de personas en la Central Camionera

Dany Ortega

Durante el recorrido efectuado se pudo observar que la mayoría de las líneas de autobuses se encontraban con las luces apagadas y sin personal

Durante el 1 de enero la Central Camionera presentó una marcada disminución en la demanda de pasaje, ante lo cual, quien decidía viajar a otras ciudades podía hacerlo sin ninguna demora.

Edith, quien se dirigía a Guaymas, señaló que esperó su salida en el recinto solamente media hora.

“Llegué a la Central a las 11:15 para comprar mi boleto y me dijeron que saldría a las 11:45, así que fue muy rápido”, manifestó.

Mientras que Mario de la O, quien iba en compañía de su familia a la Ciudad de México, dijo que compró su boleto el 20 de diciembre en Turistar para salir en Año Nuevo, pero al llegar a la Central no tuvo respuesta sobre su salida.

“Estoy aquí desde las nueve de la mañana, pero no hay nadie que me atienda en la taquilla, así que no sé qué pasó con mi autobús, por lo que a mi familia tuve que comprarles otros boletos en Tufesa, y yo me que quedé esperando a que me regresen el dinero, sin embargo, hable a la misma agencia pero de México y me dijeron que mi pasaje saldrá hasta las ocho de la noche”, denunció.

Por su parte, Katty Flores, vendedora de boletos en la taquilla de Elite, indicó que la demanda ha disminuido al menos un 80 por ciento.

“En días pasados llegaban hasta 500 pasajeros, pero hoy a lo mucho han venido como 100”, expresó.

Asimismo, Fabiola, vendedora de boletos en Transportes y Autobuses del Pacifico mencionó que los destinos más solicitados son para el sur del país, principalmente Obregón, Navojoa, Sinaloa, Guadalajara y Ciudad de México.

“Las personas aún no se regresan a su lugar de origen porque continúan las vacaciones, y aún seguimos con los descuentos del 50 por ciento en el pasaje a estudiantes, maestros, personas de la tercera edad y niños de 3 a 11 años”, aseveró.

