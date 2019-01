“No todo ha sido fácil”, dice López Obrador, a solo un mes de iniciar su gobierno de seis años

Me llama la atención el mensaje de Año Nuevo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde señala en su cuenta de Twitter que: “No todo ha sido fácil”, cuando apenas lleva un mes en el cargo público, además no ha hecho nada trascendente, solo declaraciones sin importancia para los mexicanos.

Después del avionazo en donde murieron cinco personas, entre ellas la Gobernadora de estado de Puebla, Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, al mandatario se le “bajaron las pilas” y no es para menos. Además, perecieron los dos pilotos y un asistente del senador.

De hecho, al Presidente todavía no empieza a gobernar y dice que no todo ha sido fácil, por lo que tiene que aguantar todavía cinco años y 11 meses más para demostrarle a los mexicanos lo efectivo de su gobierno…Aunque no creo que termine su administración de seis años.

No aguantó los tres años de gobierno en el Distrito Federal, menos aguantará los seis de la Presidencia de la República. El Presidente López Obrador no nació para gobernar, sino para liderear a grupos de personas con argucias y mentiras. No se debe gobernar con mentiras.

Ojalá le vaya bien al Presidente, a la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y a todos las alcaldesas y alcaldes de Sonora, incluyendo, por supuesto, a la Presidente Municipal de Hermosillo, Célida López Cárdenas, que trabajó en los días de navidad y fin de año.

Invita gobernadora a trabajar unidos por los sonorenses

Un llamado a trabajar unidos con respeto y solidaridad a favor de los sonorenses, es el mensaje que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano realizó con motivo del inicio del nuevo año 2019. Convencida de que este año viene con nuevos retos que serán superados, la mandataria estatal aseguró que el 2018 puso a prueba a todos los sonorenses y juntos se logró salir adelante y con el entusiasmo renovado para seguir trabajando en beneficio de la ciudadanía.

“El temple, el carácter y nuestra firme voluntad de sacar adelante a cada uno de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestra gente, nos ha permitido avanzar y generar prosperidad”, expresó a través de un video mensaje. En la entidad, dijo la mandataria estatal, se viven tiempos de pluralidad y diversidad que refuerzan las acciones que se emprenden para el desarrollo social.

La gobernadora Pavlovich Arellano, aseguró que, en Sonora, más allá de colores, impera un sentimiento de unidad que demuestra que los sonorenses son capaces de poner por encima de las diferencias los intereses comunes de los ciudadanos.

“Los invito a seguir trabajando con respeto, unidad y solidaridad por nuestra tierra, por Sonora. A nombre propio y de mi familia, les deseo amor, salud, prosperidad y un feliz año 2019”, enfatizó en su mensaje

