La maldición de Pablo Escobar: Aspira cocaína en su tumba y ahora vive un infierno

El fanatismo por uno de los narcotraficantes más reconocidos de todos los tiempos llevó al británico Stephen Semmens a filmarse el pasado abril aspirando cocaína en su tumba, ubicada en Itagüi, Colombia.

Hoy, el turista fue expulsado de su país, vive alejado de sus hijos y recibe constantes amenazas de muerte. “La gente me escribe por Facebook, dicen que si me encuentran me van a desollar. No puedo ver a mis hijos y eso duele”, explica a Daily Mail.

El hombre de 35 años dijo que en su momento fue divertido y que se trató de una muestra de respeto al líder del Cartel de Medellín pero ahora se encuentra avergonzado pues hizo quedar mal a su país.

“Cuando se viralizó tuve que permanecer escondido durante semanas hasta que la policía me halló y me expulsó del país”, dice. Pablo Escobar logró controlar cerca del 80 por ciento de las exportaciones de cocaína a los Estados Unidos en la década de los 90.

Fuente: SDP noticias