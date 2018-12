Roma podría ser nominada al Oscar como Mejor Película

La cinta podría hacer historia de lograr ser incluida no solo como Mejor Cinta Extranjera

Roma, película del mexicano Alfonso Cuarón podría ser nominada a mejor cinta extranjera y mejor película de los premios Oscar y, de ganar, haría historia porque nunca ha ocurrido que una cinta en español gane ambas categorías.

La cinta tiene altas posibilidades y podría dar un viraje del premio en su ámbito internacional con un reconocimiento estelar a una cinta no hablada en inglés, según especialistas fílmicos.

Una cinta con subtítulos en inglés nunca ha ganado como “mejor película”, por lo que para que el drama personal de Alfonso Cuarón haga una oferta exitosa, debe emplear una estrategia de campaña específica para superar sus debilidades, recomendaron especialistas.

Para la entrega de los Globos de Oro, Roma recibió tres nominaciones a cinta extranjera, director y guion, pero no en película del año porque las reglas de la Asociación de Prensa Extranjera (HFPA, por sus siglas en inglés) no lo permiten.

Las reglas de la HFPA estipulan que las películas ingresadas en su categoría de idioma extranjero no son elegibles para ser consideradas ni en la mejor película cinematográfica ni en las mejores categorías de comedia musical o comedia.

Según sus reglas, “son exclusivamente para cintas en inglés, las películas en idioma extranjero son, sin embargo, elegibles para competir en otras categorías como dirigir, actuar, escribir y puntuar”.

Roma, hecha con un modesto presupuesto de 15 millones de dólares, no enfrentará las mismas restricciones en los Oscar, donde se encuentra representando a México en la categoría de película extranjera.

ado que también ha cumplido con la regla de que tuvo una exhibición comercial en cines de Los Ángeles por al menos una semana, también será elegible en todas las categorías.

Diez películas en idioma extranjero han sido nominadas al Oscar a la mejor película a lo largo de los años, aunque ninguna ha ganado el premio a la mejor película.

Desde que ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, en septiembre pasado, Roma ha llamado la atención del mundo cinematográfico por su detallado lenguaje visual, sin escatimar en tecnología ni contar con un elenco espectacular.

Recientemente el Instituto del Cine de Estados Unidos (AFI, por sus siglas en inglés) no la eligió entre las diez mejores cintas del 2018, pero anunció que tendrá un premio especial por su gran aportación al cine de este país

Favorita de Del Toro

Guillermo del Toro compartió un top 12 de sus películas favoritas del año, entre las que destaca Roma, de Alfonso Cuarón.

El cineasta aclaró que la lista no estaba en orden y que le faltaron algunas por incluir.

Las otras películas que Del Toro incluyó en la lista fueron: You Were Never Really Here, La Balada de Buster Scruggs, Leave No Trace, At The Gates of Eternity, The Rider, El Primer Hombre en la Luna, Sorry to Bother You, Killing (Tsukamoto), The Favourite, Mandy y First Reformed.