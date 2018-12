Recomiendan a embarazadas vacunarse contra influenza

El padecimiento es una enfermedad respiratoria grave que puede llevar a la hospitalización o incluso, causar la muerte

Las mujeres embarazadas en cualquier mes de gestación, son consideras en alto riesgo de contraer Influenza durante la temporada de frío, por lo que deben acudir a vacunarse, comentó Armando Calderón Andrade.

El ginecólogo del Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora (Himes), informó que el padecimiento no es un simple resfriado, sino una enfermedad respiratoria grave, la cual puede llevar a la embarazada a requerir hospitalización o incluso causarle la muerte.

“Las reacciones que produce la vacuna son las mismas que las demás vacunas como molestia en el sitio de aplicación y malestar en general. Está compuesta por virus muertos de la enfermedad, por lo que no hará daño a las personas”, explicó.

Calderón Andrade puntualizó que al tener una mujer embarazada Influenza, ésta no se le transmite al bebé por el útero, pero el riesgo de contagiarse al nacer, es muy alto.

“Si tengo una mamá con Influenza y un bebe recién nacido, es la fórmula perfecta para que todo se complique, pues al bebé se le puede vacunar hasta que cumpla los 6 meses de vida”, declaró.

Aunado a esto, recalcó la importancia de que las embarazadas acudan a su control prenatal mes con mes, pues en la consulta se da seguimiento a la salud tanto de la mamá como del bebé en busca de detectar de forma temprana complicaciones.

“Vemos que esté saludable y si en algún momento determinado se ve un factor de riesgo, se detecta, se toman medidas preventivas, si se diagnostica una enfermedad, darle adecuado tratamiento con la finalidad de disminuir la incidencia de complicaciones en mamá y bebé”, culminó.