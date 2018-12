Rechaza Ariana Grande título real

La cantante agradeció el título de Dama ofrecido tras su apoyo a las víctimas del ataque terrorista ocurrido en mayo de 2017

Ariana Grande rechazó el título de Dama otorgado por la Reina Isabel II a personalidades destacadas en el ámbito del entretenimiento, las artes, la política, la labor altruista y los deportes.

El diario The Sun señaló que el reconocimiento fue ofrecido por su apoyo a las víctimas del ataque terrorista que ocurrió después de un concierto de la intérprete en la Manchester Arena, en mayo de 2017.

Después del atentado, Ariana Grande visitó a las víctimas sobrevivientes en el hospital, y dos semanas después ofreció el concierto One Love Manchester para recaudar fondos en favor de los afectados y sus familias.

“Ariana se sintió halagada, pero dijo que era demasiado pronto”, publicó el diario.

“Ella explicó que todavía estaba afligida, al igual que decenas de familias. Temía que algunos afectados pudieran verlo como una falta de sensibilidad. El comité le escribió, pero ella cortésmente dijo que no”, agregó la publicación.

Charlotte Hodgson, cuya hija de 15 años falleció en el atentado, felicitó la decisión de la estrella de no aceptar la condecoración.

“Es un gesto encantador. Ella tiene razón, tal vez sea demasiado pronto. Es encantadora y nunca haría nada para lastimar a ninguna de las víctimas”.

En las fechas del atentado se reportó que Ariana Grande había sufrido del desorden del trastorno de estrés postraumático, y el mes pasado la cantante describió el ataque terrorista en el Manchester Arena como algo de lo que parece imposible recuperarse por completo.