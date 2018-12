Logra Elián la triple corona

El lanzador de Los Charros obtuvo el triple galardón al ser el mejor en ganados, efectividad y ponches

Sólo salió una entrada en busca de un ponche y lo consiguió.

Un chocolate a Justin Greene lo puso como contendiente a la triple corona de pitcheo en la Liga Mexicana del Pacífico y tenía que esperar que Andrés Ávila no se apuntara el triunfo para que no lo superara con siete victorias.

Ganaron los Cañeros, lanzó Ávila, pero no tuvo decisión y Elián Leyva se convirtió en el quinto pítcher en la historia de la LMP en lograr esta hazaña: ser el mejor en ganados, efectividad y ponches.

El serpentinero de los Charros terminó la temporada regular con 6 victorias, 2.05 en porcentaje de carreras limpias admitidas y 67 ponches, números que lo ponen en el archivo histórico de la Liga.

“Estoy muy emocionado por lo que acabo de hacer, sinceramente nunca pensé en algún momento de mi carrera hacer algo así”, comentó el lanzador al finalizar el tercer juego ante los Venados.

Leyva se une a Mercedes Esquer (1988-89), de los Águilas de Mexicali, Cecilio Ruiz (1990-91) y Tim Burcham (1991-92), con los Yaquis de Ciudad Obregón, y Francisco Campos (2003-04), de los Venados de Mazatlán, como los únicos en lograr la triple corona.

“La manera en que trabajo, cuando me tocaba lanzar, el equipo siempre estaba arriba, con ganas de ganar y siempre me tracé un plan que funcionó, traté de mantenerlo toda la temporada”, respondió, sobre conseguir estos logros como un pítcher cuyo equipo juega en un parque que favorece a los bateadores.

A Elián le toca festejar su logro personal, pero desde hoy y una vez que ya saben que enfrentarán a los Tomateros en la Repesca, se mete de lleno a lo que serán los Playoffs. El cubano apunta a ser el abridor del primer juego.

“Primero está el equipo, ninguno de nosotros es más grande que el equipo y saldremos a los Playoffs con el mismo trabajo que estamos haciendo hasta ahora y con Dios por delante, ojalá que podamos traernos el campeonato”, señaló.

“Todos sabemos que en los Playoffs se juegan de otra manera, tenemos que dar un paso al frente y estamos preparados para eso”.