Exhortan a no exceder consumo de alcohol

Para evitar intoxicaciones y daños a la salud, especialistas de la Secretaría de Salud invita a la población a no excederse en el consumo de alcohol durante las fiestas.

El nutriólogo del Hospital General del Estado (HGE), Rodrigo Figueroa Rivera, indicó que las bebidas alcohólicas pueden ocasionar varios daños a la salud, tales como la hiperinsulinemia (aumento de producción de insulina), la cual provoca aumento de apetito que resultaría en incremento de peso.

“Las personas tienden a comer más para controlar la hiperinsulinemia, esto además de los daños ocasionados a nuestro organismo por el alcohol, puede hacernos subir de peso”, declaró.

El especialista enfatizó que combinar alcohol con cafeína es fatal para la salud, ya que el resultado que se tiene es una intoxicación grave, que puede llevar a la pérdida de la consciencia y en algunos casos, puede causar la muerte.

Además, señaló que consumir alcohol en exceso causa “cruda o resaca” y que la mejor forma para prevenirla es no consumir bebidas alcohólicas, o beber muy poco, pero sobre todo, no mezclar el alcohol con agua, ya que acelera el proceso de absorción y hace que el alcohol entre más rápido a la sangre.

“El dolor de cabeza, común en todas las personas que sufren resaca, es el resultado de la dilatación de los vasos sanguíneos, la disminución de glucosa en sangre y el efecto que producen algunas sustancias vasodilatadoras en el organismo, como la tiamina e histamina, así como por la deshidratación”, detalló.

Figueroa Rivera refirió que el consumo de alcohol también puede ocasionar una disminución del rendimiento laboral en las personas, esto porque bajan las habilidades visuales-espaciales y capacidad cognitiva, debido a los síntomas que la caracterizan, tales como dolor de cabeza, fatiga, visión borrosa, entre otras.

Asimismo, la Secretaría de Salud hace un llamado a los ciudadanos a evitar conducir bajo los influjos del alcohol pues pudiera resultar en accidentes con consecuencias fatales.