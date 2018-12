Es Guido el Mejor Jugador del Apertura

El mediocampista del América fue una pieza importante en el título que obtuvo el equipo

La Liga MX reconoció al mediocampista del América, Guido Rodríguez, como el mejor jugador del Apertura 2018.

Mediante su cuenta de Twitter, la Liga anunció la distinción para el argentino, quien fue una pieza vital en la consecución del título que cosecharon las Águilas en el último semestre tras vencer a Cruz Azul en la Final.

Guido funcionó como el metrónomo del América en el mediocampo, marcando los tiempos en la distribución del balón, así como su capacidad para recuperar el esférico.

Rodríguez, de apenas 24 años de edad, cumplió con el 100 por ciento de los minutos durante el Apertura 2018, al disputar mil 530 en 17 partidos, además de los 540 en los seis cotejos de la Liguilla.

Además, el ex de Xolos de Tijuana, sumó cinco goles en el semestre, fue amonestado en sólo tres ocasiones y no vio la tarjeta roja, factor en el que trabajó luego de ser uno de los jugadores más indisciplinados tras su llegada al conjunto de Coapa en 2017.

Rodríguez ya había sido elegido en el once ideal del torneo junto con elementos como Iván Marcone, André-Pierre Gignac, Víctor Guzmán, Agustín Marchesín, Pablo Aguilar, entre otros.