Descartan “fichaje bomba” en Tigres

Jürgen Damm señaló que Tigres es uno de los mejores del continente hombre por hombre, por lo que no hay razón de sumarle un “fichaje bomba”, ya que no existe cabida ante tanta calidad.

No, para nada, yo creo que si ves cada posición y he visto que hay esa incertidumbre, pero no sé dónde traerlo, si me dices en la delantera pues a (André-Pierre) Gignac no lo va a mover nadie, a (Javier) Aquino tampoco, (Guido) Pizarro y (Rafael) Carioca menos”, indicó.

“Tenemos el mejor equipo del continente americano así que no sé para que traer una ‘Bomba’ si en ninguna posición se necesita. Lo importante es mantener la base y seguir como hasta ahora, compitiendo y ganando campeonatos para regalarle a la afición buenas cosas”, añadió en conferencia de prensa.

Damm se une a Carioca como parte de algunos jugadores que opinaron sobre este tema, pues la fuerte inversión que su acérrimo rival, los Rayados, están haciendo es algo que no pone en jaque dentro de la institución.

Por otro lado, para esta temporada los auriazules repatriaron a Luis Quiñones, que tras su exitoso paso por Lobos BUAP y Toluca volvió al equipo que lo trajo a México, uniéndose a Julián Quiñones y el mismo Guido Pizarro como parte de ese pequeño gremio que ha regresado a Tigres luego de irse, ya sea como préstamo o a venta.