Cumplen metas atletas sonorenses

Los atletas sonorenses que participaron en los formatos nacionales de Olimpiada y Campeonato Juvenil en la edición 2018, de nuevo le dieron grandes satisfacciones a la entidad en las sedes de Chihuahua, Estado de México, Quintana Roo, Querétaro y Aguascalientes, así como en la Paralimpiada en Colima.

El Top 5 de disciplinas, en cuanto a medallas conseguidas por parte de Sonora lo encabezó la halterofilia, tiro deportivo, luchas asociadas, atletismo y el taekwondo, tanto en las competencias infantiles como en las juveniles.

El levantamiento de pesas fue el deporte que entregó más medallas con 41 de las cuales 14 fueron doradas, 12 argentas y 15 de tercer lugar, seguido del tiro deportivo ya que sumó 25 metales: ocho de oro y las mismas de bronce junto a nueve platas.

Las luchas asociadas consiguieron un total de 20 podios, de las cuales seis fueron del máximo color, seis platas y ocho de bronces; mientras que el atletismo recolectó cinco de oro, seis plateadas y cuatro de tercer lugar, comentó Rascón Enríquez.

Entre los medallistas más sobresalientes destacan los pesistas Noemí Rodríguez (más de 75 kilos), Melissa Véjar (75) y Adolfo Alejandro Fernández (94), quienes conquistaron las tres medallas doradas por ser los mejores en sus divisiones en arranque, envión y total; la primera levantadora lo hizo en la Olimpiada y los dos últimos en el Campeonato Juvenil.

Mientras que en el tiro deportivo lucieron los pistoleros David Valdez Moueth y Saúl Beauregard (Juvenil Menor), debido a que ambos lograron cuatro preseas de oro, destacando que los dos aportaron uno individual y tres en la modalidad Por Equipos; además el primero agregó una de plata y el segundo un bronce.

De igual manera, David Sandoval subió en tres ocasiones a lo más alto del podio, ya que compartió créditos en el equipo 16-17 años rama varonil al lado de Valdez Moeut y de Beauregard Martínez.

A su vez, Andrea Ibarra acaparó par de metales dorados y una plata –incluyendo un récord nacional en pistola olímpica- y su compañera Alejandra Miranda de igual manera aseguró par de podios dorados más un bronce. En el caso de ellas ganaron un oro individual y el otro en equipo con Ana Molina.

En lo que al deporte de conjunto se refiere el hockey fue el número uno de Sonora tras totalizar tres medallas, dos de oro (Sub 19 varonil y Sub 16 femenil) y otra de bronce (Sub 16), seguido del volibol de playa con una del máximo color (Sub 21 femenil) además de una argenta (Sub 16 femenil).

Por su parte, el balonmano entregó a Sonora una dorada (Juvenil Femenil) y una de tercero (Cadetes varonil), mientras que el béisbol conquistó el otro título dorado (Pre-Junior) en equipos para Sonora.

Dentro de la Paralimpiada Nacional 2018, la delegación de Sonora logró el mejor resultado en las últimas 7 ediciones del evento, consiguiendo un total de 48 medallas de oro, 30 de plata y 10 de bronce.