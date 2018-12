Culpa Salcido al cuerpo técnico

Carlos Salcido reveló que deja a Chivas no porque él hubiera querido, sino por el trato que recibió por el cuerpo técnico, encabezado por José Saturnino Cardozo.

“Tenía un contrato con Chivas hasta mayo, y realmente no quería terminar. Tenía planes para terminar mi contrato. Decidí hacerme a un lado por el trato. Un trato que sentí que no era bueno.

EEn estos seis meses nunca tuve empatía con el cuerpo técnico, el entrenador y eso lo sabe toda la gente y tomé la decisión de hacerme a un lado”, señaló.

Salcido, aseguró que se fue dolido por las formas en las que se dio su partida, ya que nunca hubo un acercamiento para hacerle saber que no entraba en planes con el actual cuerpo técnico, además de que nunca recibió de forma directa una invitación a formar parte del club en algún puesto administrativo.

“Me voy dolido por el tema de cómo salgo de esta institución. El futbol es así, hoy estás, mañana no sabes. Hubiera querido que las cosas se dijeran de frente. Hubiera querido que si no entraba en un plan me dijeran de frente, que si no iba me dijeran de frente. Soy una persona madura. No puedo opinar o decirte por todo lo que ha pasado”.

“Si yo estuviera sentado aquí y ellos estuvieran sentados de frente y me lo dijeran te diría que sí. Si me hubieran dicho que quiero que dejes de ser futbolista y te integres acá”, agregó.

Salcido rechazó profundizar en detalles y agradeció a la institución.

“A esta institución la amo”, mencionó.