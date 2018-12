Matan a hija de director de facultad de Derecho

Luego de varios días de estar secuestrada, la hija del director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Rubén Toledo, fue encontrada muerta en Yautepec, confirmaron autoridades.

La Fiscal Antisecuestros Adriana Pineda reveló que durante los 12 días que permaneció plagiada la joven no tuvieron una prueba de que estuviera con vida.

Detalló que la víctima fue reportada como desaparecida el pasado 13 de diciembre, hechos que fueron denunciados un día después.

“Durante el trayecto de la denuncia se recibió una llamada de exigencia de rescate, por supuesto, se implementó el protocolo para estos casos, atendiendo a la familia en la materia”, explicó.

“Para el 24 de diciembre localizamos unos restos en el Municipio de Yautepec y ayer (jueves) tuvimos la confirmación en las pruebas de genética, de que efectivamente se trata de la víctima que se había reportado el día 13, es importante mencionar que desde el inicio que se reportó este asunto, no hubo desafortunadamente una prueba de vida que nos pudiera confirmar que ella se encontrara con bien”.

En reunión de seguridad, indicó que con base a la investigación solicitó dos órdenes de aprehensión que ya fueron cumplidas.

“La carpeta ya está judicializada, ya estamos también atendiendo a la familia con todo el protocolo que implica la atención médica, la atención psicológica, la atención jurídica y desde el luego todo el proceso que se vivió con ellos, pero, insisto, desde el primer momento en que este evento acontece no tuvimos ningún dato de que ella estuviera con bien, es algo que venimos trabajando con la familia, en total acompañamiento, para este tipo de casos que son terribles y lamentables”.

La Fiscal afirmó que una de las personas detenidas tenía relación directa de amistad con la víctima, quien era estudiante de la UAEM.

Pineda informó que la dependencia a su cargo estará presente en la audiencia de vinculación a proceso de los dos detenidos, de quienes ya solicitó la prisión preventiva oficiosa.