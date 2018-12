No queda de otra más que cuidarse de los policías municipales de Hermosillo

Después de conocer los hechos en donde un grupo de policías municipales de Hermosillo atacaron a golpes a un hombre y a su hijo de 13 años de edad, al confundir el vehículo en que viajaban con otro que supuestamente transportaba armas, no nos queda otra más que cuidarnos de ellos. Los genízaros golpearon sin piedad a Juan Pablo Matus Meza, de 47 años de edad, integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Hermosillo, a pesar de que este se había identificado ante los delincuentes con charola, que ahora andan con “la cola entre las patas”. El afectado iba acompañado por su hijo, que también fue sometido por los “guardianes del orden”.

El bombero trataba de liberarse de los policías al ver que a su hijo Pablo, de 13 años de edad, lo tenían hincado en el suelo y apuntándole con un arma de fuego. Matus Meza, dijo que después de agarrarlo y esposarlo, los agentes municipales lo siguieron golpeándolo en el suelo. Asegura haberse identificado ante los malhechores uniformados, además el niño les gritaba que su papá era bombero, pero los agentes siguieron pegándole. El afectado puso una denuncia ante el departamento de Asuntos Internos de la Policía Municipal…Júrelo usted que no pasará nada.

El Comisario General de la Policía Municipal de Hermosillo, Luis Alberto Campa Lastra, dijo que, aunque no justifica el actuar de los policías, señaló que estos son eventos de alto impacto en donde los agentes trabajan bajo fuerte presión y estrés, así como con gran cantidad de adrenalina. ¡Órale!, qué poca…

Necesaria una investigación a fondo por parte de las autoridades estatales, atención médica al bombero Matus Meza y al menor de 13 años, revisión psicológica, para saber hasta qué punto lo afectaron los hechos de violencia provocados por los policías municipales.

Nevadas en Agua Prieta y Cananea; mucho frio en el norte del Estado

Una intensa nevada se registró este viernes en Agua Prieta y Cananea. Autoridades de los tres niveles de gobierno han brindado ayuda a los viajeros para evitar accidentes, además han realizado maniobras para contrarrestar el congelamiento de la carretera. Los puertos San Luis y Cananea se encuentran cerrados, informan autoridades municipales.

Los pronósticos para las primeras horas del sábado son de cero a menos cero grados en la parte alta de la sierra y el norte del estado. En Hermosillo podría llegar la temperatura a 01 grado centígrados, por lo que hay que tener mucho cuidado en especial con los bebés, niños pequeños y las personas de la tercera edad…Si pueden evitar salir el fin de semana, háganlo, o que se abriguen muy bien.

Ustedes, como yo, sabemos que el frío de Hermosillo es muy doledor y que no se quita con nada, además cala hasta los huesos. Vale más prevenir que lamentar. A las personas jóvenes no les hace el frío, además, siempre están en constante movimiento, aunque algunos son flojos…y flojitas. Juventud divino tesoro, que disfruten mientras se pueda.

Suspende el Presidente López las conferencias de prensa diarias; ahora será una semanal

Nada más comenzaron a cuestionar los reporteros al Presidente Andrés Manuel López, este suspendió las conferencias de prensas diarias que hasta ayer citaba a las seis de la mañana…Ahora solo hará una por semana…Además, en los últimos días les ha faltado el respecto a la ciudadanía de Puebla y a los reporteros, porque él tiene la verdad absoluta.

Aunque López tiene mayoría en el Congreso de la Unión, los senadores y diputados deben de reflexionar y tomar muy en cuenta su comportamiento…Que recuerden que el pueblo tiene un límite, ellos los saben mejor.

Juan Gabriel está muerto: Isaac Efraín Martínez, que estuvo con él cuando murió

El hermosillense, Isaac Efraín Martínez, amigo íntimo de Juan Gabriel, y que según sus declaraciones, fue la persona que vio morir al cantante, habló después de dos años para el programa Suelta la Sopa, y sobre la versión que en estos días suena en todas partes sobre el supuesto regreso del compositor, el joven niega que esto sea posible.

“Pues mira, Juan Gabriel yo estoy seguro que no, no está vivo, pero pues no sé, tal vez. Yo creo que la gente quiere creer eso ¿no?, quiere creerlo y pues son sentimientos que están ahí”.

Isaac estuvo presente aquel 28 de agosto del 2016, cuando Juan Gabriel sufrió infarto al miocardio en su residencia de Santa Mónica, California y tiene una absoluta seguridad de lo que pasó aquel día. “Yo creo está bien tener esa ilusión y todo ¿no?, pero hay que aceptar las cosas como son”, comentó.

Como se recordará, el ex secretario del cantante, Joaquín Muñoz, asegura que el Divo de Juárez habría fingido su muerte, pero Isaac insiste en que eso es mentira porque él vio y estuvo con el intérprete hasta el último momento: “Yo creo es mentira eso que anda ahí circulando pues. Sí, yo lo vi, yo soy el único que sabe cómo fue todo eso ¿no? y para mí es un tema delicado, que yo no he hablado con nadie, es algo mío”.

La última noticia respecto a Juan Gabriel, es que reaparecería en público el pasado 15 de diciembre; sin embargo, Joaquín Muñoz cambió la fecha de su retorno para el 7 de enero.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy…

[email protected]