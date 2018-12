Sandra Bullock revela qué escena se eliminó en Bird Box

A unos días de su estreno, Bird Box continúa siendo la sensación entre usuarios de Netflix. Mientras algunos se conformaron con los dibujos de las criaturas que ponen en peligro a la población, otros quieren saber con exactitud la forma que éstas tienen.

Sandra Bullock, la protagonista, ha revelado qué criatura es la que provoca la muerte de las personas, aclarando que esto se vería en la película pero al final se eliminó la escena.

“Era un hombre verde con una cara de niño horrible. Era como una serpiente, yo no quería verlo cuando por primera vez sucede… Me gruñe, me hace reír. Era solo un bebé gordo y largo”, dijo a Bloody Disgusting.

La directora de la cinta televisiva, Susanne Bier, explicó por qué se eliminó la escena.

“Fácilmente se convirtió en divertido. En realidad filmamos eso y gastamos una gran cantidad de energía, pero cada vez que lo veía, yo estaba como esto no va a ser tenso. Sólo va a ser divertido”.

“Al principio, Sandy era como, ‘yo no quiero verlo’ porque pensó que daba miedo. De pronto fue como, ‘No me lo muestres porque [me reiré]'”.

Fuente: SDP noticias