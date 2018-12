Prepara Fey proyecto musical

Se trata de un producto muy diferente a lo que ha hecho hasta ahora, afirma

A unos días de concluir 2018, Fey se prepara para ofrecer el último concierto que dará este año y planea el proyecto musical que lanzará el siguiente, el cual incluirá material audiovisual.

En entrevista, la cantante expresó su satisfacción por los logros alcanzados en los últimos 12 meses, ya que mantuvo un estrecho acercamiento con sus fans como parte de “Desnuda tour”.

“Ha sido un año increíble y lleno de cosas maravillosas a nivel profesional, porque me permitió reencontrarme con mi público físicamente en conciertos, y personalmente porque me he reencontrado”, expuso.

De acuerdo con la también compositora, hoy en día se siente con una libertad que nunca antes había experimentado.

“He tenido grandes aprendizajes a nivel personal (…) me di cuenta de lo importante que es disfrutarme, disfrutar de lo que tengo alrededor, amarme, estar conmigo y con los seres que amo y que no necesariamente debes estar con una pareja para sentir amor, creo que el amor lo traemos dentro, disfruté mucho este año”.

Respecto al material discográfico que está “cocinando”, dijo que se trata de un proyecto muy diferente a lo que ha hecho hasta ahora, “donde estará involucradísima la música, pero también será algo muy cercano con mi público”.

“El 2019 será un año muy agitado, habrá mucha música nueva. Mi proyecto sí está envuelto en la producción audiovisual, pero no sé si podría llamarlo documental; sin embargo, sí nos veremos en la pantalla grande”, comentó con gran emoción.

A decir de Fey, no es el momento de contar su vida como lo han hecho otras personas de manera extraordinaria, pero sí es un gran momento para estar cerca de la gente y compartir parte de sus recientes experiencias.

Finalmente, celebró poder cerrar el año haciendo lo que más le gusta en la vida, que es cantando y en un puerto que ama.

“Ahí me hicieron mis papás, podría decirse que soy ‘made in’ Acapulco, porque fue ahí donde mis papás se fueron de ‘Luna de miel’”, anotó.

“Estoy muy contenta de poder presentarme ahí (Mega Feria Imperial Acapulco) con un público bellísimo al que le estaré llevando un ‘show’ muy especial”, compartió Fey, quien adelantó que en 2019 arrancará presentaciones en la Ciudad de México.