Lo que debes saber de las hemorroides

Que disque el primo de un amigo ha tenido hemorroides, pero lo que NO sabes es que TODOS tenemos hemorroides todo el tiempo… Difícil de creer, ¿verdad? Yo tampoco lo creía, pero resulta que hay mucho del tema que NO conocemos y deberíamos.

TODOS tenemos hemorroides

Ya sé, yo también estoy impactada. Resulta que las hemorroides son completamente normales. Son tejido anal que brindan apoyo extra al canal anal. Así como los músculos del suelo pélvico evitan que la orina salga cuando toses o ríes, el tejido de hemorroides hace lo mismo con tu popó y gas. Y sólo cuando empiezan a presentar síntomas la gente empieza a preocuparse.

No todos tenemos hemorroides dolorosas

Algo MUY malo tiene que pasar para que el tejido anal se vuelva doloroso y molesto. El culpable general es presión abdominal, ya sea por pujar demasiado al ir al baño, exceso de peso, embarazo, estreñimiento crónico o incluso por correr demasiado. Se cree que la presión hace que el tejido se estire y se debilite. Ese estiramiento hace que los vasos sanguíneos de las hemorroides se dilaten y, por ende, se inflamen y sangren.

Muchos lo sufren

1 de cada 20 americanos sufren de hemorroides dolorosas, según el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, y el riesgo aumenta con la edad. Tanto así que la mitad de le gente con más de 50 años sufren con este doloroso problema.

Hay 2 tipos de hemorroides

Hay hemorroides externas e internas… y son prácticamente lo que a su nombre se refiere. Las hemorroides externas se encuentran en la entrada anal, están cubiertas por piel, tienen nervios y son las que brindan sensaciones de dolor, comezón y ardor. Por otra parte, las hemorroides internas están DENTRO del canal anal. Obviamente no pueden verse y no están cubiertas por piel, así que no presentan síntomas. Sin embargo, las hemorroides internas tienden a sangrar, y si la situación se agrava, pueden caerse del ano.

¿Incómodas? Sí. ¿Peligrosas? No tanto.

La descripción suena miserable, pero la buena noticia es que las hemorroides no causan ningún daño directo a la salud. No están relacionadas con ningún cáncer y sólo provocan sangrado, el cual podría resultar en anemia…pero eso es SÚPER raro.

Eso no quiere decir que no debas consultarlo con tu doctor

La mayoría cree que cualquier síntoma es señal de hemorroides, pero no necesariamente. Las hemorroides internas, aunque sean la principal causa de un sangrado en heces, no es la única. Cualquiera que presente sangrado en sus heces DEBE consultarlo con un especialista. Lo mejor sería que fuera una hemorroide, pero los síntomas son similares al cáncer colorrectal.

¿Cómo evitarlas?

El excusado podría convertirse en tu espacio personal zen o como un escape de la vida real. Y no eres la única, muchas personas tienden a pasar mucho rato sentados en el excusado leyendo o viendo su celular. Además de que esto es muy SUCIO, es malísimo para el ano; si tus pompas están abiertas, la presión crece en el tejido anal, contribuyendo a la inflamación de las hemorroides. ¿Quieres tener malas hemorroides? No te quedes tanto tiempo en el baño.

El estreñimiento es el principal culpable

Tanto pujar, como la presión provocan inflamación en las hemorroides. Tratar cualquier estreñimiento es el segundo pase clave para el tratamiento de hemorroides. Primero que nada debes tomar mucha agua, comer fibra o, en su defecto, tomar suplementos de fibra para ablandar las heces. Si esto no te funciona, tendrás que tomar un tratamiento.

Las cremas para hemorroides casi no sirven

Si buscas un alivio rápido, toma un baño caliente. Mojar el área puede aliviar la irritación. En casos muy raros, las hemorroides podrían requerir extracción a través de cirugía. En realidad es un procedimiento fácil… con una recuperación HORRIBLE. Antes de tomar este camino, asegúrate de haber tratado con TODO.

Fuente: Eme de mujer