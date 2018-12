Estallan futbolistas de Chivas Femenil

La situación se tornó complicada para las jugadoras de Chivas Femenil tras la práctica vespertina en sus instalaciones de San Rafael, pues algunas de las jugadoras fueron informadas del recorte presupuestal que sufrirá el equipo y en el que aquellas futbolistas que acumulen pocos minutos dentro de la cancha, se quedarán sin apoyos económicos y becas escolares.

Ante esta situación, las propias jugadoras explotaron en redes sociales. Manifestaron una inconformidad sin revelar públicamente el contexto de sus post en redes sociales.

La que más sorprendió fue la delantera Miriam García con un tuit contundente: “Ya no soporto estar aquí, cada día me sorprenden más”, pero casi dos horas después se desmarcó señalando que esta publicación se refería a temas personales y no a cuestiones relacionadas con Chivas.

“Sobre lo anterior quiero aclarar, que eso es independiente a lo que han dicho de chivas, sobre situaciones internas, no estoy metiéndome en nada de la institución, son situaciones personales. Solo es un sentimiento personal”.

Otras jugadoras como la arquera Blanca Félix, solamente publicó la frase “Increíble”, sorprendida por la determinación a la que llegó la directiva de Chivas unas horas antes del cierre de registros ante la Liga MX Femenil.

Justo al finalizar la práctica de este jueves, el director técnico de Chivas Femenil Luis Fernando Camacho reconoció que su directiva ha mejorado en cuestiones presupuestales: sin ser los que mejor pagan en la Liga, Chivas no deja de ser un equipo atractivo en lo monetario para las mujeres.

“Los directivos han observado hacia dónde va esta Liga: si te fijas, en el torneo que inició (la Liga Femenil) había sueldos de 3 mil pesos parejo, creo que éramos de los equipos que aumentaron esa cantidad y ahí va. No somos los que menos pagan pero tampoco los que más. Ellas quisieran dedicarse al cien por ciento pero ahí va, esta es una liga creciente y no se llega a vivir de esto, hay que esperar”, aseguró el técnico.

Consultado por ESPN, José Luis Higuera prometió ofrecer la versión oficial de la directiva con respecto al tema del presupuesto del cuadro femenil este viernes, durante la presentación oficial de los seis refuerzos del cuadro varonil a realizarse en el Estadio Akron.